Uomini e donne, Ida Platano: “Mi avete rotto le pal*e!”/ La reazione all’accusa sul ruolo di madre é furiosa!

Uomini e donne, Ida Platano nel mirino degli haters via social: il motivo

Mentre sale l’attesa generale dell’occhio pubblico, per il ritorno di Uomini e donne, la dama uscente del dating show Ida Platano fa rumore nel web, rispetto ad una questione che concerne il ruolo di madre che ricopre. In queste ore di inizio mese di luglio 2023, la dama siciliana é protagonista di una querelle social, che vede un considerevole numero di utenti lanciarle contro l’accusa di essere un cattivo esempio come madre del figlio avuto da una relazione finita.

La dama fa ora coppia fissa con Alessandro Vicinanza, il compagno salernitano conosciuto al programma sui sentimenti condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, ma la visibilità raggiunta in TV che la rende un thread di discussione acceso all’ordine del giorno, comincia a starle stretto. Questo, per effetto dell’accusa generale a suo carico, mossale contro dai detrattori. Così come emerge dal video di uno sfogo social della dama, ricondiviso online dalla pagina @gossipposo, attiva via Instagram.

La replica di Ida Platano all’accusa social

“Perché veramente mi avete rotto le palle .. -fa sapere ormai satura delle critiche, Ida Platano-… il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre… perché ci si comporta come meglio si crede”. Insomma, Ida Platano proprio non ci sta ad essere giudicata come donna e in particolare come madre, sulla base delle apparenze e dei contenuti pubblicati via social, tra foto, video e molto altro, per cui i detrattori la tacciano di non essere una buona madre-. Siete bravi voi?”, rincara la dose Ida Platano.

Lo sfogo dell’ex Uomini e donne, per cui sarebbe previsto un ruolo tv inedito, poi prosegue in replica agli haters: “Smettetela davvero, mio figlio non é un poverino, ma ha la serenità che a voi manca. Godete nel fare arrivare una persona all’esasperazione”.

Rispetto al feed dei suoi profili social, la mamma e compagna di Alessandro Vicinanza infine palesa che non ci sta alle “censure” richieste ai suoi danni dagli odiatori, sui social: “Io posto quello che mi va di farvi vedere…”.











