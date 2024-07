I casi della giovane Miss Fisher, anticipazioni puntata 5 luglio 2024/ Tensione tra Peregrine e James

I casi della giovane Miss Fisher: anticipazioni 5 luglio 2024

Nella prima serata di venerdì 5 luglio a partire dalle ore 21:20 sulle frequenze di Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la serie televisiva I casi della giovane Miss Fisher, una serie australiana ideata da Deb Cox e Fiona Eagger, prodotta dalla Every Cloud Productions e che ha come principali protagonisti Geraldine Hakewill, Joel Jackson, Catherine McClements e James Mason. Nel corso della puntata in onda oggi, Peregrine si ritrova a dividersi ancora una volta tra la vita privata e professionale provando a risolvere i nuovi casi di omicidio.

Nel cercare di indagare e scoprire i colpevoli di reati, Peregrine si ritrova a dover collaborare con James con cui, dopo aver ritrovato una certa intesa nella scorsa puntata, torna ad esserci tensione, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni della nuova puntata della serie tv di Raidue.

Anticipazione puntata 5 luglio

Nel primo episodio della nuova puntata de “I casi della giovane Miss Fisher” dal titolo “Pesca pericolosa”, Peregrine decide, insieme ai suoi amici di sempre, di organizzare una gita sul fiume in maniera tale da potersi rilassare e ritrovare preziose energie per affrontare al meglio la vita quotidiana. La pesca, purtroppo, si dimostra drammatica in quanto i ragazzi ritrovano all’interno delle acque del fiume il corpo senza vita di un muro. L’aspetto particolare è che il cadavere fa riferimento ad un individuo che tanti anni prima era stato indagato per un omicidio simile. Spetta, ovviamente, a Peregrine cercare di far luce sull’accaduto con le sue indagini portate avanti con il prezioso contributo di James. I due, ad un certo punto, si convincono che ci possa essere una persona che si è voluta vendicare nei confronti del presunto omicida. Proprio James si ritrova a fare i conti con le turbolenze sentimentali che stanno caratterizzando la sua vita negli ultimi mesi e in particolar modo con la decisione presa da Sally che va a vivere nella città di Melbourne a diversi chilometri di distanza.

Nel secondo episodio dal titolo “Capodanno col morto”, Peregrine organizza una meravigliosa festa di fine anno alla quale partecipano tutti i suoi amici oltre ad una pop band che è tra le più acclamate del momento nell’intera città di Melbourne e nelle vicinanze. Purtroppo, quella che doveva essere una splendida serata di festa, si trasforma in un dramma quando si sente un colpo di pistola che colpisce il frontman della band che giace inerte davanti al microfono. Peregrine non può resistere alla tentazione di far luce su quanto accaduto con il solito e fondamentale aiuto da parte di James. Questa loro collaborazione però è anche caratterizzata da una certa tensione emotiva che non permette loro di essere efficaci come vorrebbero.

I casi della giovane Miss Fisher: dove siamo rimasti

Nella precedente puntata de “I casi della giovane Miss Fisher” andata in onda il 28 giugno Peregrine si è prima dovuta occupare del caso di una rissa scoppiata durante una partita da bowling durante la quale un uomo ha perso la vita per decapitazione. Miss Peregrine decide di occuparsi del caso nel momento in cui viene indagato il nipote di Violetta provando a scagionarlo in tutti i modi.

Nel corso della puntata, poi, Miss Fisher si è occupata di un secondo omicidio dai tratti piuttosto particolari dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo all’interno del pollaio nelle esclusivo Sandrige Pigeon Club. Tra l’altro non si tratta di una persona qualsiasi ma precisamente del presidente del club e, a rendere ancora più strano il caso è la presenta di piume sul corpo.

