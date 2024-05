I CASSAMORTARI, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Mediaset Infinity

I cassamortari, le curiosità del film in diretta streaming su Mediaset Infinity

Di seguito, le curiosità della commedia I cassamortari, in onda oggi, sabato 11 maggio, cu Canale 5 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity. Il film è anche presente su Amazon Prime Video, in

abbonamento. Per la prima volta, il film I cassamortari è stato trasmeso nel 2022 su Amazon Prime Video il 24 marzo. È una commedia intrisa di black humor, che riesce a raccontare in modo irriverente e con un occhio cinico, scorretto e ironico senza tralasciare i sentimenti, la storia di una famiglia che fa un lavoro particolare, quello delle onoranze funebri. Tra dolori e necessità di guadagnare, i protagonisti affrontano molte tematiche umane. I cassamortari è il terzo film di Claudio Amendola, autore del soggetto insieme a Francesca Neri. L’intenzione degli autori in questo film è quella di mettere in scena una serie di comportamenti poco morali e mostruosi dei vari personaggi, nessuno dei quale è pulito da pensieri immorali e gesti ben poco altruisti.

Claudio Amendola confessa sui figli Rocco, Alessia, Giulia:"È stato bello essere papà giovane"/ Ecco perchè

I cassamortari, scritto e diretto da Claudio Amendola va in onda su Canale 5

ll film dal titolo I cassamortari è una pellicola italiana di genere commedia, risalente al 2022, prodotta dalla Paco Cinematografica e distribuito da Vision Distribution e Amazon Prime Video. Soggetto, sceneggiatura e regia sono ad appannaggio di Claudio Amendola, vincitore del David di Donatello nel 1993 per Un’altra vita su cinque candidature, oltre a due Nastri d’argento e tre Ciak d’Oro.

Francesca Neri, ex moglie di Claudio Amendola/ Il "dolore fisico enorme" e la svolta con Silvano Loia?

Tra i personaggi principali del film I cassamortari troviamo Massimo Ghini, che nel 2018 si è aggiudicato il Nastro d’argento alla carriera e si è fatto apprezzare per Senza pelle e A casa tutti bene. Viene coadiuvato dal figlio e fratello d’arte Gianmarco Tognazzi, oltre dalla comica e imitatrice nostrana Lucia Ocone. In questo film troviamo anche il cantante dei Litfiba: il grande Piero Pelù, nella parte della rockstar defunta. Nel cast DEL FILM I cassamortari anche Alessandro Sperduti, Sonia Bergamasco e Alice Benvenuti.

La trama del film I cassamortari: un’agenzia funebre piena di debiti trova un escamotage che diventa un boomerang

Ne I cassamortari, quando muore il padre di famiglia, i quattro figli vanno in difficoltà nella gestione della propria attività. Quella della famiglia Pasti è particolare, dato che loro si occupano di un’agenzia funebre operante da molte generazioni. Quando arriva il loro turno, non sono pochi i problemi da affrontare.

Giorgia, chi è la nuova compagna di Claudio Amendola 15 anni più giovane/ La scintilla scoccata sul set?

Qui conosciamo i quattro fratelli della famiglia Pasti. Il maggiore si chiama Giovanni e si trova a gestire i rapporti con i clienti, la sorella Maria invece inizia ad avere delle relazioni con i vedovi di bell’aspetto. Il terzo figlio, Marco, è quello che si occupa di truccare i defunti e renderli presentabili agli occhi dei loro cari. L’ultimo, il più giovane Matteo, si occupa della gestione dei contatti social.

I figli di Pasti infatti dovranno affrontare molti problemi, come la concorrenza che nel settore si è fatta più serrata. Andando avanti, scoprono alcuni grossi debiti che il padre gli ha lasciato. Per esempio, non ha pagato l’IVA per alcuni decenni. I fratelli decidono di accaparrarsi un grande funerale che potrebbe aiutarli a pagare il debito con lo stato. L’evento in questione riguarda un grande cantante rock, Gabriele Arcangelo: dalla somma ricavata, i Pasti potrebbero saldare il dovuto grazie a un patto con la vedova e la giovane figlia del cantante morto accidentalmente.

La figlia si chiama Celeste, la madre Maddalena. Sia i Pasti sia le due vedove vogliono trarre beneficio economico dalla morte del cantante e vedono nella sua salma un potenziale guadagno. I fan non vogliono separarsi dal corpo del loro idolo. Purtroppo le richieste delle due donne diventano sempre più esagerate, come persino una finta resurrezione a scopo di lucro del cantante, così i Pasti cominceranno ad andare contro i loro stessi interessi, pur di rispondere alla loro coscienza…











© RIPRODUZIONE RISERVATA