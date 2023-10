I Club Dogo annunciano la reunion per il 2024/ Il video con Beppe Sala e Claudio Santamaria

I Club Dogo pronti a tornare in pista 20 anni dopo il primo album

Tra le tante notizie che riguardano il panorama musicale, l’attenzione degli ultimi giorni è tutta rivolta alla clamorosa reunion dei Club Dogo. Il gruppo che ha fatto la storia del rap e dell’hip hop italiano – con Guè Pequeno, Jake La Furia e DonJoe – è pronto a tornare ai vertici delle classifiche del nostro Paese con nuovi progetti musicali previsti per il prossimo anno.

Il grande ritorno dei Club Dogo – band composta da Guè Pequeno, Jake La Furia e DonJoe – era atteso da diversi anni e finalmente, con tanto di trailer in stile cinematografico, hanno annunciato la decisione di tornare a brillare nel panorama musicale italiano. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che racconta come questo ricongiungimento arrivi a distanza di nove anni dall’ultimo progetto discografico: “Non siamo più quelli di Mi Fist”.

Club Dogo, hype alle stelle dopo il trailer che annuncia la reunion

Come anticipato, i Club Dogo hanno annunciato il loro ritorno con una scelta più che centrata in termini di hype. Lo spunto è stato quello cinematografico ed è stato gentilmente impreziosito dal sindaco di Milano, Beppe Sala, e l’attore Claudio Santamaria. Con la regia affidata a Marc Lucas, nella clip i protagonisti si cimentano in una sorta di dialogo sulle icone della città lombarda; un chiaro riferimento proprio alle loro gesta in ambito musicale.

Guè Pequeno, Jake La Furia e DonJoe sono quindi pronti a scrivere nuove pagine di musica con il nome dei Club Dogo. Il loro primo album insieme – ricorda il Corriere della Sera – risale addirittura al 2023, ben due decadi fa. L’attesa per la reunion della band è dunque alta e sicuramente per il 2024 si faranno trovare pronti con nuovi brani, imperdibili concerti e collaborazioni di spicco.

