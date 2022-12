“I concorrenti del GF Vip non danno un buon esempio”/ La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, le critiche di un lettore ai concorrenti del GF Vip

Un lettore di Chi Magazine, giornale diretto da Alfonso Signorini, ha scritto per criticare il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 nella Casa. Da spettatore, ha sottolineato l’esempio poco educativo delle dinamiche che avvengono nel reality show.

“Sono nauseato, e come me moltissimi telespettatori, dalla vita che conducono i suoi beniamini al GF Vip. Ore e ore a specchiarsi e a truccarsi! Ma non dovrebbe essere uno spaccato di vita? Beh, se questa e vita normale, vadano tutti a… È una gara a chi si mette più nuda e più truccata, l’acqua per le docce viene continuamente sprecata mentre noi siamo con i consumi ridotti… Continuo a pensare che non ha senso fare dirette quando si dorme fino a mezzogiorno! Vadano a letto quando vogliono, ma alle 9 (non dico alle 7!) tutti in piedi e si parte. Quella non è vita da insegnare, ma vita comoda che nessuno può permettersi di fare… almeno noi comuni mortali. E poi basta con la finta amicizia: “Ho litigato ieri, ma poi mi sono chiarito”, e finisce tutto a tarallucci e vino. Bastaaa! Ho litigato e lo mando a quel paese: almeno per correttezza! Grazie e stop!”.

Alfonso Signorini, la replica al lettore: “Concordo ma…”

Alfonso Signorini ha risposto su Chi Magazine, in modo molto diplomatico al lettore che ha mosso severe critiche ai vipponi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. “I nostri vipponi suscitano sempre nel pubblico reazioni opposte, dividendo il favore. C’è chi ama un personaggio e chi lo odia, chi sostiene un gruppo e chi lo vorrebbe espellere. È sempre così da quando conosco il programma.”

E ancora: “Concordo sul fatto che dormire fino a mezzogiorno non sia un buon esempio per nessuno. Come diceva spesso mia mamma “Il mattino ha l’oro in bocca”. Sarà per questo che la mattina non mi sveglio mai dopo le sette… La abbraccio e buone Feste!”

