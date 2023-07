I Depeche Mode in tour in Italia dopo la morte di Andrew Fletcher/ 55mila persone al concerto di Roma

Depeche Mode, spettacolo a Roma per Dave Gahan e Martin Gore: il ricordo di Andrew Fletcher

Lo scorso mercoledì a Roma il rock più puro ed energico ha allietato la serata di migliaia di spettatori; i Depeche Mode hanno infiammato lo Stadio Olimpico con la prima tappa del tour italiano. La band è tornata nel nostro Paese dopo la morte di Andrew Fletcher e dunque con i soli Dave Gahan e Martin Gore, gli ultimi pilastri della formazione storica del gruppo. Il frontman e il musicista, supportati da una scenografia spettacolare tra luci fiammeggianti e immagini oniriche hanno comunque dato vita ad uno spettacolo incredibile.

Il tour italiano dei Depeche Mode, partito mercoledì dallo Stadio Olimpico di Roma, continuerà per altre imperdibili date. La band sarà infatti domani anche a Milano e poi a Bologna il 16 luglio e non mancheranno certamente i riferimenti al compianto co-fondatore Andrew Fletcher. La durata degli spettacoli è all’incirca di due ore – come spiega il Corriere della Sera – con una scaletta scandita da 20 canzoni, inclusi alcuni brani dell’ultimo album prodotto dalla band.

Depeche Mode, in Italia non solo d’estate: altre 3 date nel 2024

Sul palco i Depeche Mode – al concerto di Mercoledì a Roma – Dave Gahan e Martin Gore sono stati affiancati dal batterista Christian Eigner e dal polistrumentista Peter Gordeno. Con loro il rapporto è ormai consolidato dagli anni ’90 e per il tour italiano saranno una chiave in più per sopperire alla triste scomparsa del co-fondatore Andrew Fletcher. La prima tappa allo Stadio Olimpico è stata abilmente raccontata da il Corriere della Sera; il quotidiano spiega come la scenografia sia stata principalmente ridotta al minimo, ondivaga a seconda della tipologia di brano eseguito.

Allo Stadio Olimpico di Roma per i Depeche Mode erano presenti ben 55 mila spettatori; i momenti più caldi sono stati toccati con brani come Everything Counts e Precious. Non è mancata la classica cupezza di alcune sonorità, con tanto di immagini di croci stagliate su un cielo grigio; in occasione del brano Speak to me. Dei teschi colorati – racconta il Corriere della Sera – hanno fatto da sfondo all’iconica Enjoy the Silence, forse tra i brani più rappresentativi della band “orfana” di Andrew Fletcher. Dopo queste prime date estive del 2023, i Depeche Mode torneranno in Italia anche nei primi mesi del 2024; precisamente a Torino il 23 marzo e il 28 e 30 marzo a Milano.











