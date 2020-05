I DIECI COMANDAMENTI, ROBERTO BENIGNI/ La Bibbia in tv conquista il Papa (Replica)

Pubblicità

Sabato 9 maggio, in prima serata su Raiuno, Roberto Benigni torna ad essere il protagonista di uno spettacolo che è entrato nella storia della televisione italiana. Nel 2014, leggendo “I Dieci Comandamenti” in due serate che incollarono davanti ai teleschermi più di 10 milioni di telespettatori, Benigni riuscì a fare quello che, fino a quel momento, nessuno aveva fatto: leggere la Bibbia in tv e dimostrare quanto i suoi insegnamenti sia ancora attuali. Nello spettacolo realizzato dalla Melampo Cinematografica, la casa di produzione dello stesso Benigni e della moglie Nicoletta Braschi, il Premio Oscar parlava della Bibbia come, “il racconto più bello di tutti i tempi, anche perché l’autore del libro è anche l’autore di tutti i lettori”. Questa sera, la Rai manderà così in onda, in un’unica serata, uno spettacolo che è stato apprezzato non solo dai cattolici, ma anche dal mondo ebraico.

ROBERTO BENIGNI LEGGE LA BIBBIA: I DIECI COMANDAMENTI

Roberto Benigni, con il suo accento toscano e la sua capacità di rendere semplici anche le storie più complicate, in una specie di lungo monologo, torna a leggere e spiegare I Dieci Comandamenti che non sono solo i precetti che gli uomini devono seguire, ma sono la legge dell’amore, dei sentimenti. Tra tutti, i Comandamenti preferiti da Benigni sono quelli che non contengono la parola “non”. “Ricordati di santificare le feste ed onora il padre e la madre. “Sono davvero paradisiaci. Della Bibbia analizzeremo tutto, anche le contraddizioni”, ha raccontato Benigni. Quello di Benigni non è solo il racconto dei Dieci Comandamenti, ma è anche la consacrazione di un libro sacro come la Bibbia. «Quel libro è lo “spettacolo” per eccellenza. Penso non ci sia una storia più bella. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. È una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. È la legge dei sentimenti. Per la prima volta ci vengono date delle regole, che sono così attuali da impressionare. Diventano legge i sentimenti, l’amore, la fedeltà, il futuro, il tempo», ha spiegato.

CON I DIECI COMANDAMENTI BENIGNI “CONQUISTA” PAPA FRANCESCO

Nel 2014, il racconto de I Dieci Comandamenti fatto da Roberto Benigni conquistò sia Papa Francesco che il rabbino capo di Roma. Il Santo Padre, come ricorda La Repubblica, alla vigilia della seconda serata, si complimentò direttamente con l’artista toscano che accolse con gioia la telefonata del Pontefice. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, invece, aveva twittato: “Sono rimasto piacevolmente stupito dalla quantità di messaggi midrashici che sono passati e dal modo in cui è stato presentato il Talmud”. Un evento unico quello che la Rai ha deciso riproporre in questo sabato sera di maggio.



