I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2023/ Classifica segni: da Sagittario a…

E’ giunto il momento come ogni giorno di scoprire anche oggi, mercoledì 4 gennaio 20223, la classifica dei segni zodiacali grazie all’oroscopo di Paolo Fox, direttamente dal programma I Fatti Vostri. Partiamo subito così: “Due stelle per i nati Sagittario, c’è tutto da fare e organizzare. Il Sagittario è adolescente, entusiasta, non vede l’ora di scoprire il mistero, in questo caso il 2023. Il Sagittario deve continuare a immaginare qualcosa di diverso, a sperare in qualche dono in più che arriverà. La prima parte dell’anno è importante per sistemare questioni di lavoro soprattutto per un progetto iniziato da poco. Leone, avete da sanare una questione riguardo a casa e famiglia, volete essere di aiuto agli altri ma se gli altri si appoggiano troppo alle vostre spalle… Potrete sentirvi un po’ nervosi e vi aspettate un tornaconto sul lavoro che non vi è stato”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi continua con i nati sotto il segno dei Pesci: “Pesci, tre stelle. Siete sempre sull’altalena, quando si eleva si rivolge al futuro e quando torna indietro si guarda al passato e quando è al centro si riferisce al presente. Voi siete in balia di questa situazione, reggetevi forte perchè questa altalena sarà ancora oscillante ma riuscite a scorgere un orizzonte sereno, quindi la cosa importante è iniziare a guardare a ciò che di bello succederà nel 2023. Oggi un po’ di affaticamento fisico. Vergine, compromessi da accettare sul lavoro. Occupiamoci di relazioni e sentimenti che per voi contano, i Vergine non sono freddi in amore ma esprimono la passionalità nella privacy, vivono i sentimenti pacatamente, lontani da sguardi indiscreti”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 4 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI:

Continuiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 4 gennaio 2023, con il segno del Capricorno: “Capricorno, c’è un progetto in ballo e ci credete talmente tanto che potete anche bluffare. Fate il vostro gioco, da maggio ci sarà qualcosa di molto importante. Spero che in amore il cielo vi regali maggiore serenità soprattutto se ci sono stati dei diverbi. Gemelli, potete divagare e distraetevi, divertitevi come canta Orietta Berti. Andate avanti in questa modalità positiva anche per i sentimenti. Toro, 4 stelle. Quando abbiamo un buon cielo non dobbiamo aspettare che le cose cadano da sole, dobbiamo chiederci cosa fare, cosa è importante programmare. Sono attese novità e un ritorno in scena, e chissà che non ci sia qualche sorpresa per la primavera. 4 stelle per l’Acquario, bel cielo per chi vuole innamorarsi. Attenzione alle persone attorno a voi che in questi giorni vi chiedono qualcosa in più”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox con le ultime posizioni della classifica: “4 stelle per lo Scorpione, ci sarà un bellissimo oroscopo giovedì e venerdì. Se ci sono state divergenze negli scorsi giorni si possano risolvere. Incontri interessanti ma prudenza in amore. Cancro, una spinta in più. Dicembre un mese un po’ penalizzante, ma avete una grande voglia di emergere e un grande cuore. Bilancia, cielo che coinvolge la vostra vita sentimentale e vi dà la capacità di capire chi è giusto che stia con voi. Vi siete stancati di essere tolleranti ma non sentitevi troppo contro tutti. Ariete, 5 stelle: tante cose che state facendo sono in programmazione, ma da qui alla primavera ci saranno soluzioni. Curate un po’ i sentimenti, ultimamente vittima di qualche perplessità”.











