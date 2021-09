I Fraintesi, chi sono i campioni di Reazione a catena/ “Dopo il lavoro e lo studio..”

I Fraintesi sono tre ragazzi di Avellino: Pietro Preziuso, Michele D’Onofrio e Marco Famoso che hanno conquistato il pubblico di Reazione a catena. Il nome con cui hanno partecipato al game show estivo di Raiuno nasce dai fraintendimenti che nascevano durante gli allenamenti telefonici. Durante la partecipazione al programma condotto da Marco Liorni hanno collezionato vari record riuscendo a dare una media di 19 risposte in 55 secondi. Complessivamente, hanno vinto più di 200 mila euro di montepremi.

Come riporta Blitz Quotidiano, pur essendo ufficialmente in tre, i Fraintesi, in realtà, hanno un quarto componente. Si tratta dell’amico Enricuccio che li ha aiutati ad allenarsi inventando anche catene da risolvere e che ha scelto di restare dietro le quinte non amando la telecamera.

I Fraintesi, il segreto del loro successo a Reazione a catena

Bravi, preparati e intelligenti, Pietro, Michele e Marco di Reazione a catena hanno sfoggiato una grande capacità intelletiva frutto anche di un costante studio e allenamento. “Ogni settimana dopo il lavoro e gli studi universitari, avevamo le nostre chiamate di “allenamento” per prepararci. Usiamo le virgolette perché “allenarsi” per un gioco televisivo non è proprio un concetto semplice da spiegare e rinunciare ad un impegno o ad un’uscita per “allenarci” non era semplicissimo. La connessione alcune volte non era delle migliori e facilmente “doccia” poteva diventare “goccia” attraverso lo schermo di un computer.. tutti i fraintendimenti e le risate sono ricordi che porteremo sempre con noi!”, raccontano su Instagram.

Quei fraintendimenti sono serviti a trovare il nome con cui partecipare a Reazione a catena, ma anche a conquistare il pubblico di Raiuno che oggi potrà rivederli nel salotto di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno.

