I Gemelli di Guidonia sono i Bee Gees/ Ancora sul podio a Tale e quale show 2021?

I Gemelli di Guidonia sono i Bee Gees nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2021. Questo è quello che Carlo Conti ha annunciato alla fine della prima puntata ed è questo che andrà in scena proprio oggi quando i riflettori si riaccenderanno sui concorrenti del programma e, soprattutto, sui tre fratelli che dovranno calarsi nei panni della mitica band non solo vocalmente parlando ma anche nella questione stile.

TALE E QUALE SHOW 2021, 2a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Federica Nargi in Baby K

Siamo sicuri che in termini di vocalità e di stile i tre non deluderanno i fan e anche questa sera potranno sentire il profumo di podio come è successo la scorsa settimana quando hanno conquistato giuria, colleghi e anche il pubblico a casa che da quest’anno potrà dare la propria preferenza tramite social.

I Gemelli di Guidonia sono i Bee Gees nella seconda puntata di Tale e quale show 2021

Chi ha seguito la prima puntata sa bene che I Gemelli di Guidonia sono stati la rivelazione della prima puntata di Tale e Quale show 2021 e tutto perché la classifica provvisoria a fine puntata ha tirato le somme piazzando i tre fratelli al primo posto. Con ben 67 punti il trio ha portato a casa la vittoria della prima puntata lasciandosi alle spalle, quasi otto punti indietro Francesca Alotta e Deborah Johnson, finite a pari merito al secondo posto. Ma cosa sono riusciti a fare venerdì scorso?

Biagio Izzo è Nino d'Angelo a Tale e quale show/ Il divertimento al primo posto, e i voti?

I Gemelli di Guidonia sono stati Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, e sul palco hanno portato la hit dell’estate, Mille vestendo i panni del trio. Non c’è bisogno di dire che Achille Lauro è stato quello meno credibile ma la sola “Orietta Berti” ha conquistato la giuria del talent formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Riusciranno a fare lo stesso questa sera?

LEGGI ANCHE:

Dennis Fantina è Claudio Baglioni a Tale e quale show 2021/ Rischio noia con lui nel programma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA