I Gemelli Guidonia sono il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi a Tale e quale show/ Malgioglio li premierà?

I Gemelli di Guidonia sono il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi nella terza puntata di Tale e quale show 2021. Un altro successo assicurato per i tre che sono la vera rivelazione di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. I ‘figli’ di Fiorello questa sera torneranno sul palco dando vita ad una canzone nazionalpopolare che ha unito diverse generazioni e questo già giocherà a loro favore, se a questo ci uniamo la loro vocalità il gioco è fatto. Unica incognita di questa esibizione sarà proprio il trucco. Riusciranno con capelli e trucco a trasformare i Gemelli di Guidonia nel magico trio dei sogni? La loro fisicità è ben diversa dai cantanti che dovranno imitare ma siamo sicuri che i giudici confermeranno la loro simpatia per i tre anche questa sera.

Proprio la scorsa settimana I Gemelli di Guidonia sono saliti sul palco di Tale e quale show 2021 conquistando tutti con la loro simpatia e la loro ugola d’oro in versione Beegees. I tre hanno regalato al pubblico la loro versione di How deep is your love riuscendo a ricrearne l’atmosfera e ottenendo così la standing ovation del pubblico (ancora) e una pioggia di complimenti da parte dei giudici. Unica nota stonata, almeno secondo quanto rivelato da Cristiano Malgioglio, è il falsetto.

Il neo giudice del programma avrebbe preferito sentirlo di più e fatto meglio ma sicuramente, nel totale, l’interpretazione è di certo piaciuta al paroliere. Li premierà anche questa sera con il grande cult della musica italiana? Siamo sicuri che i 66 punti della scorsa settimana arriveranno ancora se non di più.

