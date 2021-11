I Karakaz con “SexyBack” a X Factor 2021/ Mossa azzardata? Stupire per non essere eliminati

Per i Karakaz serve qualcosa di diverso per conquistare il pubblico di X Factor 2021

Karakaz saranno protagonisti ancora una volta a X Factor 2021 dove vivrà il secondo live nel roster di Hell Raton oggi, 4 novembre 2021. Il ragazzo ha una voce incredibile e dimostrerà davanti al pubblico di poter dire la sua con un brano complesso, SexyBack di Justin Timberlake. Va ricordato che quest’ultimo, poi diventato anche attore, si è dimostrato abile anche nei movimenti e quindi per i Karakaz sarà il momento di provare a mettersi in mostra non solo per la loro voce ma anche per la lucidità con la quale si dovrà esprimersi di fronte ai giudici.

Finora hanno diviso un po’, ma hanno dimostrato di avere talento e potrà togliersi ancora tante soddisfazioni. Settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, vedremo se avrà la forza per riuscire ad andare avanti contro avversari che sono di assoluto livello.

I Karakaz, il debutto ai live di X Factor 2021 promosso dai giudici bocciato dal pubblico…

Il primo appuntamento del talent targato Sky X Factor 2021, andato in onda giovedì 28 ottobre, è stato già una vetrina importante dove hanno cercato di lasciare la propria impronta i Karakaz. Michele Corvino, frontman del gruppo originario di Vasto, ha fatto breccia nel cuore dei giudici già dalle prime esibizioni; al primo appuntamento delle selezioni hanno letteralmente mandato in visibilio tutti con il brano inedito “Useless”, canzone decisamente potente e di impatto, che ha messo in evidenza lo stile che unisce sapientemente rock e reminiscenze elettroniche. La band si è così conquistata prima l’accesso alle fasi successive, poi i live guidati da Hell Raton, fiero della sua scelta trovando nel gruppo uno spessore artistico di indiscusso livello.

Alla prima puntata di X Factor 2021 i Karakaz hanno scelto di portare nuovamente l’inedito presentato alle prime fasi selettive, convincendo in maniera piuttosto unanime giuria e spettatori. In particolare Manuel Agnelli, artista dall’anima puramente rock, si è detto felicissimo di poter apprezzare quest’anno le loro performance condite dalle sfumature Rock ‘n Roll. Anche Emma Marrone si è mostrata particolarmente soddisfatta, notando già alla prima puntata un certo miglioramento dal punto di vista della performance e della comunicazione. Per quanto riguarda il numero di voti, non hanno riscosso un grande successo, risultando fra i meno votati della prima puntata insieme ad altri artisti. In ogni caso, sui vari profili social sono tantissimi gli estimatori della band capitanata da Michele Corvino, ma non mancano anche il giusto numero di detrattori.

