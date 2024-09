Anticipazioni I Leoni di Sicilia puntata di oggi, 17 settembre 2024: Giulia è incinta ma Vincenzo non vuole sposarla

Andrà in onda oggi, martedì 17 settembre 2024, in prima serata su Rai1 la 2a puntata de I Leoni di Sicilia fiction che narra le vicende della famiglia Floria concentrandosi sulla storia del giovane Vincenzo Florio. Dalle anticipazioni su I Leoni di Sicilia della puntata di questa sera si scopre che non mancheranno dei colpi di scena per Vincenzo (Michele Riondino) e Giulia (Miriam Leone). Il protagonista alla soglia dei 30 anni ha già tutto è uno degli uomini più influenti e benestanti dell’isola, grazie all’abilità negli affari e al patrimonio accumulato ma per la società è ancora un semplice borghese. Nella Sicilia di fine 1800 i simboli di prestigio e riconoscimento sociale sono i titoli nobiliari e lui ne è privo.

Per questo motivo la madre lo spinge a sposarsi con una giovane appartenente alla nobiltà, tuttavia nessune delle varie ragazze cattura la sua attenzione, a farlo sarà Giulia Portalupi, giovane donna proveniente da una famiglia di commercianti lombardi. Dalle anticipazioni su I Leoni di Sicilia si scopre che ben presto tra i due scoppierà l’amore, un sentimento sincero e appassionato. Con il passare del tempo Vincenzo a offrirle la possibilità di vivere in una delle sue proprietà, lontano dagli sguardi della società conservatrice e moralista dell’epoca. La storia d’amore tra Vincenzo e Giulia si complica quando Giulia scopre di essere incinta, ma la notizia non suscita in Vincenzo la gioia che ci si potrebbe aspettare.

I Leoni di Sicilia anticipazioni puntata di martedì 17 settembre 2024: Vincenzo e Giulia si riavvicinano

Le anticipazioni I leoni di Sicilia della puntata di oggi svelano che quando Vincenzo scopre che Giulia è incinta non ha nessuna intenzione di sposarla e si allontana da lei. Sola e abbandonato in un periodo particolare e delicato come la gravidanza, Giulia accetta la proposta della sua famiglia che per evitare uno scandalo decide di mandarla a Milano, lontano dalle dicerie, per farla partorire in un ambiente più sicuro e discreto. Tuttavia gli imprevisti e gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo. Scoppia un’epidemia di colera e le navi, tra cui quella che avrebbe dovuto prendere la giovane non partono.

Dalle anticipazioni su I leoni di Sicilia si scopre che a questo punto Vincenzo Florio tornerà sui suoi passi. Si presenta alla loro porta dei Portalupi per scusarsi del comportamento che ha avuto e per cercare di riconciliarsi con Giulia, che alla fine cede alle sue avances. I mesi scorrono e Giulia partorisce una bambina, la lieta notizia però non sarà accolta con favore da Vincenzo che avrebbe preferito un maschio. Florio promette alla giovane che la sposerà solo se gli darà un figlio maschio, futuro erede del suo impero. Giulia rimane di nuovo incinta ma anche questa volta si tratta di una femmina.

I Leoni di Sicilia, dove vedere le puntate in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che la 2a puntata della fiction I Leoni di Sicilia con Michele Riondino e Miriam Leone andrà in onda questa sera, martedì 17 settembre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Rai1. Tutti gli otto episodi, inoltre, sono visibili in diretta distreaming su Raiplay e disponibili nel catalogo. La serie è diretta da Paolo Genovese, tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, e interpretata da un cast che comprende oltre ai due protagonisti Michele Riondino, Miriam Leone anche Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Paolo Briguglia, Ester Pantano, Claudia Pandolfi ed Eduardo Scarpetta.