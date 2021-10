I Me Contro Te si sposano/ Video, la romantica proposta di matrimonio di Lui a Sofi

I Me Contro Te si sposano. Dopo nove anni di fidanzamento Lui e Sofi, protagonisti assoluti di Youtube, del cinema e della televisione, hanno deciso di unirsi in matrimonio, e la proposta di nozze è stata immortalata attraverso un video che sta già facendo migliaia di visualizzazione. Lui e Sofi si sono concessi una romantica gita sul lago di Como, e nell’occasione Lui si è inginocchiato mostrando l’anello alla sua compagna, e pronunciando la fatidica frase: “Mi vuoi sposare?”. La coppia di Partinico è conosciuta da grandi e piccini, e soprattutto da questi ultimi, che li adorano e che passano svariate ore sul “tubo” a visionare i loro sketch, e nel contempo, chiedono a mamma e papà qualsiasi oggetto sia appunto dei Me contro Te.

E forse alla luce anche del grande successo riscontrato, unito all’amore, i due hanno deciso di convolare a nozze, compiendo il grande passo. I Me contro Te avevano già spiegato mesi fa che erano intenzioni a sposarsi, ma da qualche ora a questa parte è giunta di fatto l’ufficialità, dopo che Luigi Calagna, il nome completo di “Lui”, elegantissimo in un abito blu, si è rivolto alla sua Sofia Scalia, splendida con un vestito rosa, donandole l’anello. “Luì ha fatto la vera proposta di matrimonio a Sofì regalandole l’anello e chiedendole di sposarla! – si legge sul canale Youtube dei Me Contro Te, a corredo del video pubblicato – un video magico e super romantico al lago di Como con sottofondo Principessa la versione italiana della nostra canzone Princesa!”.

I ME CONTRO TE SI SPOSANO: “SEMBRA UN SOGNO MA E’ TUTTO VERO”

Gli stessi Me contro Te hanno poi commentato: “Sembra un sogno ma è tutto vero! Grazie di cuore per tutto l’affetto che ci state regalando! Team trote vi vogliamo bene”. Tantissimi i commenti al video, fra cui quello di una ragazza che ha scritto: “Non vi seguivo da 3 anni, perché ero cresciuta… Ma vi volevo far sapere che avete fatto parte della mia bellissima infanzia, vi ho incontrato 3 volte❤️, mi ricordo ancora il vostro primo video❤️ aspettavo questo momento da tantissimo tempo, vi auguro tantissime cose belle❤️, vi voglio tanto tanto bene..❤️Auguriii ❤️complimenti anche a Luí per la bellissima sorpresa, sofí è proprio fortunata”.

