I mercenari 3/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Jason Statham

I mercenari 3, film di Italia 1 diretto da Patrick Hughes

I mercenari 3 andranno in onda oggi, venerdì 14 gennaio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione con reminiscenze thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2014 da Avi e Danny Lerner e diretto da Patrick Hughes. Il soggetto è di Sylvester Stallone che cura anche la sceneggiatura insieme a Katrin Benedikt e Creighton Rothenberger.

Lo stesso Sly è nel cast del film insieme a Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren e un’altra infinità di grandissimi professionisti. Si tratta di un film d’azione adatto a un pubblico piuttosto vasto e adatto per una serata di puro intrattenimento.

I mercenari 3, la trama del film: ancora mille avventure

I mercenari 3 si apre con Barney Ross a capo degli Expendables che attaccano un treno con l’intento di liberare Doc, un ex mercenario abile nelle arti marziali e nell’utilizzo strategico di coltelli e arnesi simili. Ross spiega che in vista del prossimo impegno, le sue abilità potevano essere essenziali e lo invita così ad unirsi alla banda. L’obiettivo era quello di fermare una spedizione diretta in Somalia di pericolose bombe termobariche. Arrivati nel luogo della spedizione Barney fa però una spiacevole sorpresa; scopre infatti che a capo di tutto c’è Conrad Stonebanks, con il quale aveva dato vita proprio alla prima formazione degli Expendables e per lo più credeva fosse già morto per mano sua. Inizia così un fortissimo scontro a fuoco dove rimane ferito l’amico Hale Caeser. Gli accadimenti portano il capo dei mercenari a prendere una decisione drastica; affrontare da solo la questione e scogliere gli Expendables. Nonostante le resistenze dei componenti, l’uomo si allontana e si dirige verso Las Vegas dove incontra l’amico Bonaparte, scelto per aiutarlo a formare una nuova squadra pronta per uccidere definitivamente Stonebanks.

Nel frattempo Barney viene a conoscenza della prossima destinazione dell’avversario, ovvero Bucarest. Presso la città avrà un incontro con un noto trafficante di armi albanese, momento giusto per provare l’attacco pianificato. Il nuovo gruppo di mercenari guidati da Ross si dirigono il giorno stesso alla destinazione segnalata eliminando tutti i componenti dell’esercito di Stonebanks e catturando quest’ultimo dopo averlo stordito. Nonostante sembravano finalmente aver raggiunto l’obbiettivo, vengono raggiunti da un elicottero colmo di scagnozzi nemici che con un colpo di lanciarazzi permettono al loro capo di scappare, con Barney che perde i sensi caduto in un fiume circostante. Raggiunti gli amici viene a conoscenza di un video dove l’acerrimo nemico lo sfida a rintracciarlo nuovamente se vuole che venga risparmiata la vita dei suoi amici catturati. Il capo dei mercenari non batte ciglio e sceglie di passare subito all’azione per porre fine alla vita dell’uomo. Trovata la posizione esatta di Stonebanks si rendono conto di essere stati attirati in una vera e propria trappola; il palazzo dove si nascondeva Stonebanks era stato riempito di esplosivi pronto a far saltare in aria Ross e i suoi compagni. Dopo una vera e propria guerriglia fra le due fazioni il capo dei mercenari ha finalmente la possibilità di scontrarsi frontalmente con l’avversario, trovando finalmente la tanto auspicata vendetta. Alla fine, quando il tempo sembra ormai esaurito in vista dell’esplosione, Barney riesce a saltare sull’elicottero guidato dai compagni e a mettersi in salvo.

Video, il trailer del film “I mercenari 3”





