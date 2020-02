I palermitani, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano/ Sicilia e risate (Pechino Express)

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano sono I palermitani, una delle coppie protagoniste del nuovo Pechino Express. Devono la loro popolarità alla partecipazione a Colorado come duo comico (I soldi spicci). Sono una coppia di nome e di fatto, in quanto sono legati sentimentalmente da un forte amore. Chi non ha seguito le ultime stagioni di Colorado, potrebbe ignorare l’esistenza dei comici Claudio e Annandrea, che invece sono molto popolari agli occhi del pubblico di Italia Uno e del web. Entrambi sono originari di Palermo. Durante il video di presentazione pubblicato dall’account Instagram Pechino Express (disponibile a questo link), Claudio ha affermato di voler dimostrare alla sua partner di essere un uomo, ammettendo che nella coppia quello a essere più debole è lui. Alla domanda su quale fosse il loro desiderio prima della partenza, Claudio ha affermato di voler mangiare un arancino nella sua Palermo, mentre Annandrea ha manifestato la volontà di cenare con la propria famiglia. Sempre Annandrea si è detta certa che all’inizio gran parte delle responsabilità cadranno sulle sue spalle, come ad esempio il chiedere ospitalità o informazioni durante il percorso. Insieme hanno poi scherzato sulle emoji del telefono: Claudio ha detto di essere l’emoji con gli occhiali e i denti di fuori, mentre Annandrea ama la ballerina di flamenco. A entrambi è stato infine chiesto qual è la paura più grande con cui devono fare i conti prima di prendere parte a Pechino Express: Claudio e Annandrea si sono detti d’accordo nel considerare la lontananza dai social come la sfida più difficile che dovranno affrontare nelle prime settimane.

CLAUDIO CASISA E ANNANDREA VITRANO: LUI L’ANELLO DEBOLE?

Fin dal video di presentazione è emersa la forte personalità di Annandrea, determinata a rappresentare con orgoglio l’isola siciliana a Pechino Express. Il problema per lei è che l’adventure-game di Rai Due si fa in coppia. Ad oggi, salvo clamorose sorprese, Claudio non sembra ancora preparato a una sfida così impegnativa dal punto di vista fisico e mentale come Pechino. Basterà lo sdoppiamento di Annandrea a sopperire alle lacune già manifestate dal compagno Claudio?

