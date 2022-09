I Ricchi e Poveri al posto di Orietta Berti a The voice Senior 3?/ L’indiscrezione

Ricchi e Poveri a The Voice Senior 3? L’indiscrezione li vede al posto di Orietta Berti

Ricchi e Poveri, sono i papabili nomi che andrebbero a sostituire Orietta Berti a The Voice Senior 3. Secondo l’indiscrezione di TvBlog, il duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, prenderebbero il posto della cantante impegnata al GF Vip 7 come opinionista.

Sul portale si legge: “Ma chi dunque prenderà il suo posto fra i coach di Voice senior 3? Forse c’è già una risposta a questa domanda, anche se manca ancora molto tempo dalla messa in onda della terza serie di Voice senior, prevista su Rai1 dal prossimo mese di gennaio 2023. Secondo quanto ci risulta si tornerebbe di nuovo ad un coach bicefalo, ovvero ad una coppia, si tratterebbe dei mitici Ricchi e poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Sarebbero loro in coppia a formare il quarto coach della terza edizione di Voice senior.”

Ricchi e Poveri: ecco perchè potrebbero sostituire Berti a The Voice Senior 3

Ricchi e Poveri, dunque, sarebbero i candidati favoriti per sostituire Orietta Berti a The Voice Senior 3. Il motivo che fa ricadere sul duo italiano la scelta è legata alla loro esperienza pregressa, su piccolo schermo.

A ricordarlo è lo stesso TvBlog, che sottolinea come Ricchi e Poveri abbiano già partecipato a Ora o mai piùshow televisivo del sabato, che ha riscontrato un buon successo. Come altro candidato per la poltrona da quarto giudice c’è anche Romina Power, ma con molte meno possibilità rispetto al gruppo musicale. Si tratta ancora di indiscrezioni, non ci sono certezze ma sembra che i noti artisti abbiano davvero molte probabilità di essere scelti. Intanto, Orietta Berti si prepara a debuttare al GF Vip 7 questa sera, affianco a Sonia Bruganelli; la cantante ha svelato le ragioni per cui abbia deciso di accettare questo ruolo nel reality.

