I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Pechino Express 2023/ “Siamo una coppia molto affiatata”

Prosegue l’avventura de I Siculi, la coppia formata da Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2023. Dopo la puntata del debutto prosegue il viaggio che si svolge nel Sud-Est Asiatico. Diversi i paese che i concorrenti dovranno attraversare nel corso delle puntate: dall’India al Borneo malese fino alla Cambogia. Durante la prima puntata, i concorrenti sono partiti da Mumbai per arrivare a Satara, passando prima da Wai. Durante la seconda tappa i concorrenti partiranno da Kolhapur, città in cui sorge la scuola dei celebri lottatori Kushti, un’antica arte marziale che intreccia sport, arte e religione.

Nel piazzale antistante il Bahavani Mandap, zona cerimoniale dedicata alla dea della ricchezza, i concorrenti riceveranno un sacchettino di frutta secca, il primo ingrediente del Thandai, lo snack preferito dei lottatori, da preparare e consegnare loro per ottenere la mappa. Il primo obiettivo è quello di raggiungere il mercato locale per recuperare il latte di bufala, secondo ingrediente della merenda. Non sono mancate le difficoltà, ma alla fine anche i Siculi sono arrivate a Kashbag Maidan, dove hanno preparato e bevuto un nutriente bicchiere di Thandai ottenendo così la mappa per proseguire il percorso. Il viaggio è poi proseguito tra autostop verso il villaggio di Govindakoppa per una nuova missione: a mani nude hanno dovuto attaccare dello sterco di vacca su un muro per lasciarlo essiccare al sole, una pratica assai diffusa tra gli abitanti locali per ricavare del combustibile.

I Siculi, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo a Pechino Express 2023

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo formano la coppia de I Siculi di “Pechino Epxress 2023”, il reality game condotto da Costantino della Gherardesca. Proprio l’ex campione di calcio parlando dell’esperienza nel reality ha raccontato dalle pagine de Il Messaggero: “quando sono stato contattato dalla redazione, all’inizio avevo dei dubbi se partecipare o meno a questo reality. Anche perché venivo da una situazione un po’ così, in cui non sono stato bene fisicamente. Mia moglie mi ha convinto dicendomi che dovevo riprendere in mano la mia vita. E allora siamo partiti”.

Non solo, l’ex calciatore della Nazionale Italiana ha confessato quanto sia stata importante la presenza della moglie: “a ‘Pechino Express’ è stata Barbara a darmi coraggio e forza, avere lei con me mi ha permesso di affrontare il viaggio senza pensieri. È la stata la mia arma in più, una guerriera”. Anche la moglie ha aggiunto: “siamo una coppia molto affiatata, ci amiamo da sempre quindi abbiamo messo in campo solo l’amore”.











