I Soliti Ignoti oggi 2 marzo non va in onda, perché?/ Lascia il posto a Sanremo 2021

L’attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2021 sta per concludersi. Questa sera Amadeus sarà sul palco dell’Ariston per dare il via alla nuova edizione della kermesse canora ma non sarà, invece, sul palco del suo amatissimo programma ‘I soliti ignoti‘. Chi sperava di assistere ad un nuovo appuntamento del game show rimarrà infatti deluso perché il pre-serata di Rai1 è tutto dedicato a Sanremo e sarà così per tutta la settimana.

Il gioco con gli ignoti, famosi e non, torna dunque in onda la settimana prossima, per la precisione lunedì 8 marzo su Rai1 alle 20.30. Al posto de I Soliti ignoti va invece in onda “PrimaFestival”, la striscia di circa 10 minuti dedicata alle anticipazioni sulla serata e alle brevi interviste fino allo scorso anno fatte da Vincenzo Mollica. Poi, alle 20.40, ha il via il Festival vero e proprio.

Amadeus e Fiorello, il siparietto a I Soliti Ignoti prima del festival di Sanremo

L’ultimo appuntamento di questa settimana con I Soliti Ignoti è andato dunque in onda ieri, 1 marzo, e in studio Amedeus ha ricevuto una visita inaspettata: quella di Fiorello. Ha avuto così il via un simpatico siparietto. “Dove siamo?” ha chiesto il mattatore con la sua consueta simpatia, e Amadeus: “Siamo al Teatro delle Vittorie, a Roma”. Fiorello ha allora replicato: “Stasera alle 21.00 ci sono le prove generali di Sanremo all’Ariston. Come facciamo io e te ad essere anche lì? Siamo registrati! Ma io non mi sento registrato”, ha scherzano, lasciando l’amico Amadeus particolarmente divertito.



