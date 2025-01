Iago Garcia si è lasciato andare ad una lunga confidenza con Stefania Orlando, con la quale ultimamente sta creando un bellissimo rapporto. I due si sono raccontati le loro vite e l’attore si è lasciato andare spiegando chi sono i suoi genitori, il rapporto che ha con loro e tanto altro. A loro si è unita anche Amanda Lecciso che ha ascoltato con curiosità le parole di Iago Garcia.

L’attore ha spiegato di avere un ottimo rapporto con sua madre, che ha definito come una donna bellissima. Non solo, Iago Garcia ha anche raccontato a Stefania Orlando e Amanda che la sua mamma – di cui non si sa ancora il nome – è estremamente fiera di lui al Grande Fratello. La donna non parla italiano ma lo segue sempre e fa il tifo nonostante spesso non capisce le parole nella nostra lingua. “Sono uscito di casa molto presto perchè i miei genitori mi hanno messo limiti“, ha fatto sapere l’attore, mentre Stefania Orlando ha prontamente esordito dicendo che lei e lui hanno praticamente avuto la stessa vita. Scoppia il flirt?

Iago Garcia parla della mamma: “Grande lettrice, vive in campagna e cura il giardino”

“Mia mamma è una grande lettrice“, ha fatto sapere Iago Garcia. “Lei ha puntato su quello che stavo per scrivere, era fiera di come mi sono mostrato nel Grande Fratello, lei sa come sono“. Per quanto riguarda suo padre, invece, ci ha messo un po’ di tempo per capire la sua vita. Stefania Orlando ha poi fatto sapere che oggi come oggi va spesso a trovare il suo papà a differenza di quando era giovane. “Oggi se non ci vado sto male”, ha concluso l’opinionista.

“Con l’assenza di mio papà io mi sono avvicinato tanto alla mia mamma“, dice Iago Garcia, che poi racconta che la sua mamma ha solo 69 anni, è giovane e bella. L’attore ha poi parlato di suo fratello, dicendo che sembra arabo: “Ha la pelle scura, è un po’ grosso“. Oggi la famiglia di Iago Garcia ha una casa nella campagna dove la madre è impegnata a fare il giardino e tante altre cose. “Lei è una perfezionista, non si lascia intimidire“. Stefania Orlando e Amanda Lecciso sono estremamente affascinate dalla storia di vita di Iago, chissà se tra di loro nascerà davvero qualcosa!