Ibrahimovic al Milan?/ Calciomercato, lo svedese: “Presto in Italia, andrò…”

Zlatan Ibrahimovic-Milan, certi amori non finiscono? Dopo aver vestito la casacca meneghina dal 2010 al 2012, l’attaccante svedese potrebbe fare ritorno in rossonero: dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy, lo svedese è svincolato e il Diavolo ci crede. Sulle sue tracce ci sono anche Bologna e Napoli – oltre alla “trovata” Hammarby – ma la dirigenza milanista è pronta a lanciare l’assalto per assicurarsi le prestazioni del 38enne. Ed a far sognare la tifoseria rossonera è lo stesso Ibrahimovic, che ai microfoni di GQ Italia parla chiaramente di un futuro nel Belpaese: «Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia».

IBRAHIMOVIC-MILAN, SI PUO’ FARE: LE ULTIME NOTIZIE

Il Milan ha le caratteristiche di club descritte da Ibrahimovic: i rossoneri vogliono voltare pagina dopo stagioni fallimentari e vogliono rinnovare la propria storia. «Con la società c’è grande confronto: vedremo ciò che succederà», le parole sibilline del tecnico Stefano Pioli, ma nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dai colleghi del The Telegraph, Ibra avrebbe rifiutato la corte di alcuni club di Premier League e avrebbe trovato un’intesa di massima per un contratto che duri almeno fino al termine di questa stagione. La stampa italiana ha parlato di un contratto di almeno 18 mesi, ma resta da capire il tipo di accordo a livello economico: in ballo ci sarebbe una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, dunque: dopo le voci su Mario Mandzukic e Moise Kean, il Milan sogna il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. E si può fare…

