Icardi alla Juventus?/ Calciomercato, sarà addio al Psg: i bianconeri sono in pole

La Juventus è in pole per acquistare Mauro Icardi nella prossima sessione di calciomercato. FcInterNews ha tracciato quella che è la situazione al momento attuale, riferendo come l’attaccante argentino abbia ormai deciso di non voler rimanere al Psg: il club parigino avrebbe invece voluto riscattarlo, o meglio era questa l’idea di Leonardo che è sempre stato un suo grande estimatore – tanto che Thomas Tuchel è sulla graticola anche per lo scarso utilizzo del calciatore, almeno nell’ultimo periodo – ed era pronto a investire 65-70 milioni di euro per ottenere il cartellino. Che invece adesso tornerà all’Inter: dal prossimo 1 luglio – o più avanti, qualora si rivedano i contratti in scadenza a fine giugno – Icardi sarà ancora a disposizione di Antonio Conte, ma naturalmente questo scenario è destinato a non rimanere tale visto che il tecnico salentino aveva fatto ampiamente capire di poter fare a meno dell’attaccante.

ICARDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, BIANCONERI IN POLE

Per questo motivo, Mauro Icardi potrebbe finire alla Juventus: con un anno di ritardo in teoria, visto che l’operazione sarebbe potuta andare in porto nell’estate 2019 ma non si era poi concretizzata, sostanzialmente perché l’Inter aveva fatto muro e non aveva voluto vendere ai bianconeri. Adesso però l’argentino vuole tornare in Italia, e nella nostra Serie A soltanto i campioni in carica possono permettersi l’operazione; va anche detto che lo stesso Icardi vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Torino, sapendo di poter essere un elemento fondamentale di una squadra che parte per vincere la Champions League e che dovrebbe contare ancora su Cristiano Ronaldo, un campione al fianco del quale tutti vogliono stare. Sullo sfondo si profilerebbe il Milan, ma il Fair Play Finanziario allontana l’ipotesi rossonera.

La Juventus andrebbe ad acquistare Icardi per la stessa cifra prevista per il riscatto: con 70 milioni anche l’Inter sarebbe contenta riuscendo a monetizzare la cessione di un attaccante che ha segnato oltre 100 gol in Serie A, e ha ancora parecchi anni davanti a sé. Per Maurizio Sarri potrebbe essere il centravanti ideale, un animale d’area di rigore pronto a sfruttare gli spazi aperti dai compagni e mettere in porta ogni palla vagante che transita dalle sue parti; naturalmente, come dicevamo anche nei giorni scorsi, l’acquisto dell’argentino porterebbe inevitabilmente alla cessione di Gonzalo Higuain. Icardi, scegliendo la Juventus, spererebbe anche di rilanciarsi in ottica nazionale, poiché sappiamo bene che Lionel Scaloni lo ha finora tenuto fuori dalle sue convocazioni, nonostante i grandi numeri messi insieme.



