Icardi per Dybala, scambio Inter-Juventus?/ Marotta e Paratici al lavoro

Mauro Icardi per Paulo Dybala, scambio tra Inter e Juventus? Dopo l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per allestire una squadra di livello che competa fin da subito con i bianconeri. E non perde quota l’ipotesi di uno scambio tra i due club: la Joya è sempre più vicina all’addio, l’ex capitano è ormai un separato in casa a Milano. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato: «Uno scambio complicato ma che stuzzica, un’operazione difficile che Marotta ha intenzione comunque di fare. Nessun accordo al momento tra Inter e Juventus, ma la trattativa che coinvolge Icardi e Dybala è tutt’altro che ferma, con le parti che valutano il modo per metterla in piedi».

SCAMBIO INTER JUVENTUS, ICARDI PER DYBALA?

Repubblica rilancia l’indiscrezione, con l’amministratore delegato Beppe Marotta che starebbe lavorando alla coppia d’attacco Dybala-Dzeko. Discorsi avviati con la Juventus: giovedì, nel corso del Consiglio Federale, c’è stato un contatto con il presidente bianconero Andrea Agnelli. A favorire il possibile scambio è la situazione di Mauro Icardi a Milano: il Corriere dello Sport spiega che il rischio che corre il Biscione è quello di un braccio di ferro, con Maurito e Wanda Nara disposti a restare a Milano un altro anno, così da arrivare a 12 mesi dalla scadenza del contratto per avere più libertà nel scegliere una nuova destinazione. E la Juventus è l’unica alternativa che prende in considerazione il classe 1993 rosarino, che Antonio Conte sostituirebbe volentieri con Romelu Lukaku…

