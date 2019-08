Icardi fa causa all’Inter/ 1 milione e mezzo di euro e reintegro: cosa succede ora

Mauro Icardi fa causa all’Inter, il calciatore ha deciso di passare alle maniere forti dopo che la società ha provato a venderlo in tutte le maniere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta il calciatore argentino avrebbe chiesto, tramite i suoi legali, un milione e mezzo di euro di risarcimento oltre al reintegro. Fin dal ritiro di Lugano il ragazzo infatti ha svolto la parte fisica con i compagni, escluso da Antonio Conte da quella tattica. Continua la telenovela che aveva riempito le pagine dei giornali sportivi italiani per oltre metà della scorsa stagione. Ora la palla passa all’Inter che ha praticamente tre giorni per cercare di chiudere la sua cessione, con la sensazione che si andrà ancora avanti da separati in casa.

Icardi fa causa all’Inter, cambio di scena improvviso

La notizia della causa intentata da Mauro Icardi all’Inter arriva come un fulmine a ciel sereno. Questo perché proprio oggi sembrava la giornata della pace tra i nerazzurri e il calciatore argentino. Maurito sembrava essersi convinto a rinnovare il contratto in scadenza 2020 per poi partire in prestito con due destinazioni che si facevano strada sulle altre: Monaco e Atletico Madrid. La Juventus invece sembra essersi definitivamente defilata di fronte a uno scambio con Paulo Dybala che è diventato una mera utopia, anche se di fatto metterebbe tutti d’accordo. Il calciomercato si avvia verso la chiusura e la sensazione di una permanenza da separati in casa perlomeno fino a gennaio. Col calciatore che potrebbe puntare all’addio a parametro zero nell’estate prossima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA