CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Zanetti: “Icardi in prestito? Possibile” (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter non ha ancora trovato una soluzione per il caso-Icardi. La moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, sta cercando di trovare una via d’uscita, lancia messaggi sibillini e si dice sempre pronta a una ricomposizione della frattura. Eventualità che la società nerazzurra non sembra convinta a prendere in considerazione, come Javier Zanetti ha sottolineato a margine del sorteggio del Champions League, ribadendo la linea della società relativamente a Icardi: “La società si è espressa, la situazione non è cambiata. Aspettiamo la fine del mercato e poi vediamo di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Possibilità di un prestito? Sì sì, credo che sapete qual è la linea della società. Andremo avanti per migliorare la squadra e vedremo la soluzione migliore anche per questo argomento. Icardi in lista Champions in caso di permanenza? Non abbiamo ancora parlato, si faranno le valutazioni dopo la chiusura del mercato.” Le parole di Zanetti non escludono però un colpo last minute che potrebbe piazzare la Juventus, nel caso in cui i bianconeri cedendo Dybala fossero pronto a versare nelle casse dell’Inter almeno 60 milioni di euro per l’argentino.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONTE TIENE BASTONI

La vicenda Icardi sembra essere l’ultimo fattore di incertezza per il calciomercato dell’Inter, pronto probabilmente a chiudersi senza ulteriori sussulti. Ufficializzato l’arrivo di Alexis Sanchez, col cileno che giovedì sera era presente alla cena di squadra assieme all’altro nuovo acquisto Biraghi, non ci sarà un’altra punta alla corte di Antonio Conte, neanche se Icardi dovesse effettivamente partire in extremis. Ritirata dalla corsa per Llorente, l’Inter andrà avanti con Lukaku e Lautaro Martinez come prime punte, mentre in difesa Conte ha imposto la permanenza del giovane Bastoni, che il Parma aveva corteggiato insistentemente anche nelle ultime ore. Gli emiliani hanno provato ad ottenere un prestito che l’Inter ha negato su indicazione precisa dell’allenatore, che visti i molteplici impegni da cui è attesa la squadra ritiene che Bastoni possa rientrare a tutti gli effetti tra le alternative e le seconde linee da schierare in campo, anche con una certa continuità, nel corso di questa lunga stagione.

