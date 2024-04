Ida Platano abbandona il trono di Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio e lancia un indizio allarmante

Ida Platano lancia un indizio sui social con cui annuncia la volontà di abbandonare il trono di Uomini e Donne?

Ida Platano lascia il trono di Uomini e Donne prima della scelta? Un dubbio che aleggia ormai da qualche settimana, partito dall’ammissione della stessa tronista fatta in studio qualche puntata fa. Ormai questa edizione di Uomini e Donne sta per giungere al termine, e alla scelta manca sempre meno. Ida sta frequentando da tempo soltanto due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, non senza difficoltà.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuove esterne con Mario e Pierpaolo: torna la pace?

La tronista non riesce a fidarsi fino in fondo dei due uomini, e questo scatena in studio polemiche e liti. Prima Mario, poi Pierpaolo hanno abbandonato lo studio, decisi a non tornare, ma è stata Ida ad andare a riprendere entrambi, pronta a ripartire col suo percorso verso la scelta. Eppure, nelle ultime settimane, la tronista appare nuovamente sconfortata e pronta ad abbandonare il trono senza scelta.

Scelta Ida Platano a Uomini e donne: chi sarà tra Mario e Pierpaolo?/ Cusitore si dichiara, lei...

La frase di Ida Platano allarma i fan di Uomini e Donne

Un indizio verso questa decisione, secondo molti utenti del web, Ida Platano l’avrebbe lasciato in un post pubblicato su Instagram. Nella foto, vedismo la tronista seguita dalle telecamere di Uomini e Donne, probabilmente per registrare un post-puntata o un’esterna. Il volto è serio, quasi arrabbiato, ma ad attirare l’attenzione è la didascalia a corredo della foto. “Non è importante la meta, ma il cammino.” scrive infatti Ida. Una frase che ha allarmato molti fan della tronista, che hanno ritrovato in queste parole la possibilità che Ida non arriverà alla scelta, dunque alla ‘meta’, pur essendo fiera del cammino fatto a Uomini e Donne. Sarà davvero questo l’esito di questo lungo e discusso trono?

Ida Platano, lite con Mario a Uomini e donne/ "Vuoi un burattino": Gianni attacca Pierpaolo, Maria sbotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)













© RIPRODUZIONE RISERVATA