Ida Platano, bacio con Pierpaolo a Uomini e Donne/ Mario Cusitore lascia lo studio

Ida Platano, primo bacio a Uomini e Donne

Primo bacio da tronista per Ida Platano nella registrazione di Uomini e Donne del 27 febbraio 2024. Dall’inizio del percorso sul trono sono trascorsi diversi mesi e per Ida è finalmente arrivato il momento del primo bacio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la tronista di è lasciata andare in esterna con Pierpaolo. Con quest’ultimo, giunto in trasmissione in ritardo rispetto a Mario Cusitore, il feeling è stato immediato. Ida, infatti, si è trovata subito bene con Pierpaolo che, sin dalla prima esterna, ha saputo conquistare la sua fiducia.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterne con nuovi corteggiatori e l'eliminazione di Sergio

Con un corteggiamento serrato, ma mai invadente, Pierpaolo è riuscito a sciogliere il muro eretto da Ida che, nell’ultima esterna mostrata nella registrazione del 27 febbraio, si è finalmente lasciata andare regalando al pubblico del dating show il suo primo bacio da tronista.

Ida Platano bacia Pierpaolo: la reazione di Mario Cusitore a Uomini e Donne

Un bacio, quello tra Ida Platano e Pierpaolo, giunto inaspettatamente. Il pubblico, infatti, si aspettava quello con Mario Cusitore il quale, tuttavia, non è ancora riuscito a riconquistare totalmente la fiducia di Ida. Nonostante la scelta della tronista di concedergli una nuova possibilità nonostante le continue segnalazioni ricevute sul suo conto, Ida ha ammesso di non sentirsi totalmente libera con Mario.

MARIO CUSITORE TORNA A UOMINI E DONNE/ "Non ho mai preso Ida Platano per cu*o, non ho giocato"

Di fronte al bacio con Pierpaolo, il 44enne napoletano ha reagito d’istinto lasciando immediatamente lo studio e visibilmente infastidito. Una reazione, quella di Mario, che potrebbe portare Ida ad confronto chiarificatore. Ida, tuttavia, decisa a trovare l’amore della sua vita, non ha alcuna intenzione di rinunciare ad altre conoscenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA