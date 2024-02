Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 febbraio 2024/ Barbara chiede un confronto ad Ernesto?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 febbraio 2024

Una nuova registrazione di Uomini e Donne è in programma oggi, martedì 27 febbraio 2024. Dopo la registrazione del 26 febbraio che ha segnato la fine della frequentazione tra Ernesto Russo e Barbara De Santi, Ida Platano, Brando e tutti i protagonisti del trono over tornano nuovamente in studio per registrare nuove puntate. Quella di ieri è stata una registrazione ricca di colpi di scena, in primis quello di Ernesto e Barbara. Il cavaliere ha messo un punto alla frequentazione a causa di una telefonata che Barbara avrebbe fatto alla nipote.

La dama ha provato a spiegare di aver ricevuto il numero di telefono direttamente dalla nipote di Ernesto senza, tuttavia, far cambiare idea al cavaliere. Nella registrazione odierna, probabilmente, Maria De Filippi mostrerà cos’è successo tra i due dopo la registrazione. Ci sarà un nuovo confronto? Ernesto e Barbara riusciranno a trovare un punto di incontro?

Ida Platano e Mario Cusitore: arriva il primo bacio?

Grande attesa anche per il trono di Ida Platano. La tronista sta conoscendo diversi corteggiatori senza mettere da parte Mario Cusitore. Nella registrazione del 26 febbraio 2024, Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna fatta dai due durante la quale ci sono tati degli abbracci, ma la tronista ha ribadito di sentirsi frenata e di non fidarsi totalmente di lui. Mario, tornato con l’intenzione di riconquistare la fiducia di Ida, ci riuscirà?

Tra i protagonisti del trono over, poi, ci saranno novità per Gemma Galgani e Aurora Tropea? Le due dame si accomoderanno al centro dello studio per conoscere nuove pretendenti. Come sempre, per scoprire tutto, non ci resta che aspettare tutte le anticipazioni della registrazione.

