Ida Platano e Alessandro Vicinanza/ Addio a Uomini e Donne, Armando e Riccardo…

Alessandro Vicinanza e Ida Platano: tutto finito a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Ida Platano si dicono ancora una volta addio. E’ ciò che svelano le anticipazioni della puntata in onda oggi svelate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Dopo essere nuovamente usciti insieme ed essersi baciati, la dama e il cavaliere del trono over sembravano pronti a portare avanti la frequentazione senza troppe aspettative. Tuttavia, il diverso stile di vita e i diversi obiettivi hanno spinto i due a chiudere nuovamente.

Nonostante l’attrazione fisica sia evidente, i due hanno capito di non poter avere un futuro insieme chiudendo definitivamente la frequentazione. Una scelta che spinge, poi, Alessandro a chiedere a Roberta Di Padua di restare in trasmissione per poterla conoscere. La dama deciderà di prendersi del tempo prima di una decisione definitiva.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato contro Alessandro Vicinanza

La puntata di Uomini e donne in onda oggi, salvo colpi di scena, sarà ricca di litigi. In particolare, Riccardo Guarnieri, dopo aver rifiutato di sedersi tra i corteggiatori del trono classico per conquistare la tronista Federica Aversano, s’intrometterà nel rapporto tra Alessandro e Ida dando il via ad una discussione con la dama.

Anche Armando Incarnato, legato alla Platano da una profonda amicizia, non resterà in silenzio e discuterà nuovamente con Alessandro che risponderà a sua volta dando il via ad un botta e risposta dai toni piuttosto accesi.

