IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA TORNANO A UOMINI E DONNE/ “Siamo innamorati…”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dichiarazione d’amore a Uomini e Donne

Emozionati e felici, Ida e Alessandro raccontano il loro amore a Uomini e Donne. “Sto benissimo e sono molto contenta”, racconta un’emozionata Ida Platano. “Sono giorni molto intensi perché stiamo davvero tanto insieme. Mi fa stare benissimo e mi dà quel pizzico di leggerezza che mi mancava da tanto. Cerchiamo di fare tante cose insieme anche stando lontani”, aggiunge Ida. “Siamo andati tre giorni a Madrid e mi sono sentita davvero la sua fidanzata”, dice ancora Ida. “Sei incinta?”, chiede scherzando Tina ricevendo come risposta un no sorridente da parte di Ida. “Tu sei la mia fidanzata. Io la amo”, ribatte Alessandro ribandendo i propri sentimenti per l’ex dama.

“Io non gliel’ho ancora detto, ma credo davvero di essere innamorata di lui e devo dirgli grazie perché ha saputo aspettare”, ha aggiunto Ida. La coppia, poi, si è concessa un ballo sulle note di Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: il ritorno a Uomini e Donne

Dopo aver lasciato Uomini e Donne per vivere una bella storia d’amore nella vita quotidiana, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano in trasmissione per raccontare come procede la relazione. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, nella puntata odierna del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida e Alessandro dovrebbero essere i protagonisti di un momento speciale. La coppia torna così nel luogo dove tutto è cominciato. Ida e Alessandro si sono incontrati nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi iniziando una frequentazione. Dopo averci provato, i due avevano deciso di lasciarsi, ma nel corso della stagione attualmente in onda, tutto è cambiato.

Alessandro, dopo essere uscito con altre donne tra cui anche Roberta Di Padua, in pubblico, ha ammesso di essere innamorato di Ida che, pur non provando, inizialmente, lo stesso sentimento, ha deciso di tornare a frequentarlo. Uscita dopo uscita, tra i due è nato l’amore e la voglia di viversi totalmente.

Le parole di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Raggianti, sereni e innamorati, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Ida e Alessandro raccontano di essere appena tornati da una vacanza. Pur ammettendo di discutere molto, i due confermano che tutto procede a gonfie vele. Un racconto a cuore aperto quello della coppia che, prima di tornare a Uomini e donne, ha rilasciato anche un’intervista ai microfoni di Verissimo. A Silvia Toffanin, Ida ha raccontato:

“Quando è rientrato Riccardo, le sensazioni che avevo non erano passate del tutto. Cerchiamo di darci una possibilità ma le cose non andate. Caratterialmente non ci siamo trovati. E’ stata una storia molto travagliata. Quell’amore l’ho visto tanto forte che oggi è passato. E’ stato bellissimo viverlo nel bene e nel male. E’ stata una storia molto forte. I sentimenti nei confronti di Riccardo sono stati tutti veri. La vita va avanti. Il mio presente è Alessandro. C’è solo lui. Ho rivisto la scelta, da casa mi sono emozionata”.











