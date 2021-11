Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e Donne/ La pace non arriva, Tina sbotta: “Falso”

Diego Tavani prova a salvare il suo rapporto con Diego Tavani, ma senza successo. Dopo aver salutato Gemma Galgani che, essendo positiva al covid ha partecipato alla prima parte della trasmissione in collegamento, Maria De Filippi mostra cos’è successo dietro le quinte tra Ida Platano e Diego Tavani. Il cavaliere chiede un’altra possibilità a Ida la quale, però, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi essendo tremendamente delusa dall’atteggiamento del cavaliere.

“Mi ha chiamata tutta la settimana. Non gli ho mai risposto tranne una volta in cui gli ho detto di non avere tempo. Non ho più voglia di farmi mancare di rispetto”, spiega Ida al centro dello studio. Diego accusa Ida di non avergli detto cosa provava realmente per lui, ma Ida lo corregge. “Non ti ho mai detto di essermi innamorata. Tu volevi creare delle situazioni ed è per quello che hai rifiutato di uscire dalla trasmissione”, aggiunge ancora la Platano.

Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Diego Tavani e difendono Ida Platano

Tina Cipollari e Gianni Sperti difendono Ida Platano e attaccano Diego Tavani. “Lui si è riempito la bocca di belle parole nei confronti di ida perchè pensavi di poter giocare con Ida credendo che fosse ancora presa da Marcello. Tu volevi giocare parlando d’amore nei confronti di Ida perchè pensavi che con Marcello si sarebbero create delle dinamiche. Quando Ida ti ha chiesto di lasciare la trasmissione, sei rimasto spiazzato. La reazione che hai avuto non era quello di un uomo felice e innamorato”, commenta Tina Cipollari. “Tu sei un finto, costruito e fasullo che ha detto solo balle perchè un uomo innamorato non avrebbe voluto altro”, aggiunge la bionda opinionista.

“Stai cercando di salvare la tua immagine“, aggiunge ancora Gianni Sperti. Ida Platano, poi, svela di aver parlato in chat con Luca, il corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti. “Non mi ha assolutamente corteggiata. Mi è stato vicino e mi ha parlato anche di Roberta”, spiega Ida. Maria De Filippi chiama così in studio Luca il quale conferma tutto e punta il dito contro Diego. “Non mi piace quello che ha detto perchè se sei innamorato non guardi niente e prendi la donna e vai via. Tu, invece, sei venuto qua e invece di chiederle scusa e andare via, hai provato a giustificarti”, dice Luca. “Quando dici di essere innamorato, devi essere sicuro di quello che dici”, conclude il corteggiatore di Roberta.



