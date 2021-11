Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e donne/ Lei lo sceglie per andare via, ma lui…

Ida Platano e Diego Tavani tornano al centro dello studio di Uomini e Donne dopo la dichiarazione d’amore del cavaliere e la reazione di Ida che ha scatenato la reazione di Deigo, ma anche di Tina Cipollari. “Non ci sei arrivato da solo fino qui. Anch’io provo qualcosa solo che mi è mancato il coraggio e ho avuto paura e tu lo sai. Quando lui mi diceva vengo a vivere da te sono tornate a galla cose del passato. Oggi sono diventata più razionale e volevo del tempo per conoscerlo bene. A casa ho un figlio e non voglio sbagliare ancora“, ammette Ida al centro dello studio.

“Tu mi hai detto che vorresti uscire con me da questo studio. Io, non adesso, ma subito”, afferma Ida regalando un clamoroso colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. Diego si alza e bacia Ida. “Non me l’aspettavo”, risponde Diego mentre Maria De Filippi fa partire una canzone per permettere ai due di ballare insieme. “Non voglio perderti, voglio conoscerti fuori“, dice Ida mentre ballano.

Ida Platano e Diego Tavani, colpo di scena a Uomini e Donne

Prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne, Ida Platano parla con Tina Cipollari che l’ha attaccata più volte. “Mi ha dato fastidio il tuo comportamento”, afferma la bionda opinionista. “Devi stare attenta perchè alcune volte tocchi dei tasti che fanno sentire male le persone ed è quello che è accaduto ieri”, replica Ida.

Dopo aver assistito alla discussione tra Ida e Tina Cipollari, Diego Tavani cambia idea. “Tu hai cose irrisolte che devi risolvere da sola ed io così non esco. Mi risiedo. In un momento del genere perchè sei andata a parlare con Tina? Sono rimasto là in mezzo da solo“, afferma Diego.

