Ida Platano e Diego Tavani, Uomini e donne/ Lei tentenna, è crisi? Tina Cipollari…

Ida Platano e Diego Tavani protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi? La dama e il cavaliere si sono avvicinati da qualche settimana e, durante le precedenti puntate di Uomini e Donne, hanno raccontato di stare davvero bene insieme. Tra i due ci sono stati già dei basi e sia Diego che Ida si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti. Le premesse per una bellissima storia d’amore c’erano tutte, ma qualcosa pare si sia rotta.

Dalle indiscrezioni che circolano sul web, come si legge su Uominiedonneclassicoeover, tra Ida e Diego pare che qualcosa si sia rotto. Per Ida e Diego sta per cominciare un periodo di crisi, ma chi darà vita alle prime incomprensioni e alle prime discussioni?

Dalle indiscrezioni, tra Ida Platano e Tina Cipollari litigheranno furiosamente in studio a causa dell’atteggiamento della dama nei confronti di Diego Tavani. Già durante la frequentazione di Ida con Marcello, la bionda opinionista aveva attaccato duramente Ida accusandola di avere un atteggiamento molto pesante nei confronti degli uomini.

Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Uomini e Donne? Diego e Ida riusciranno a trovare un punto d’incontro? Cosa scatenerà la discussione tra la dama e Tina Cipollari? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata del dating show di canale 5.

