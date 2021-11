Ida Platano e Diego Tavani/ Uomini e Donne, primi problemi? Tina Cipollari…

Cosa sta accadendo tra Ida Platano e Diego Tavani? Tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne sta nascendo l’amore? Le premesse per l’inizio di una storia bella ci sono tutte. Dopo il primo appuntamento, entrambi hanno speso belle parole l’uno per l’altra ammettendo di voler portare avanti una conoscenza iniziata per caso. Tutto è partito da un commento di Ida che, dopo la fine della storia con Marcello, nel rispondere alla domanda di Maria De Filippi su quale cavaliere avesse attirato la sua attenzione, ha fatto il nome di Diego.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Bacia Sara, ma poi chiude: "Per me è solo un'amica"

Un primo appuntamento è bastato ad entrambi per capire di volersi conoscere. Diego, così, ha sorpreso Ida presentandosi a Brescia e, in seguito, i due si sono rivisti a Roma scambiandosi anche un dolce bacio. Una conoscenza che procede senza intoppi, almeno per il momento. Dalle indiscrezioni che circolano sul web, infatti, pare che i primi problemi siano all’orizzonte.

Marcello e Nancy, tutto finito a Uomini e Donne/ Bacio passionale con Jessica e...

Ida Platano contro Tina Cipollari?

L’idillio tra Ida Platano e Diego Tavani sta per finire? Dalle anticipazioni del Vicolo delle News pare proprio di sì. A quanto pare, alcuni atteggiamenti di Diego avrebbero infastidito Ida che, nella nuova puntata di Uomini e Donne, nel corso di un nuovo confronto con il cavaliere, dovrebbe esprimere le proprie perplessità su tale rapporto.

L’atteggiamento della Platano non piacerà affatto a Tina Cipollari che non perderà occasione per puntare il dito contro la dama esattamente come ha fatto in occasione della crisi con Marcello che ha poi portato alla rottura definitiva.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuova lite con Tina Cipollari? La dama...

© RIPRODUZIONE RISERVATA