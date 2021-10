Ida Platano e Marika, lite a Uomini e Donne/ “Tu hai problemi seri”. Tina Cipollari..

Lite a Uomini e Donne, nella puntata odierna, tra Ida Platano e Marika. Dopo il due di picche ricevuto da Armando Incarnato, Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio Ida Platano la quale ha raccontato alla redazione di aver ascoltato una telefonata in cui Marika parlava male di Armando Incarnato con cui ha avuto una frequentazione e svelava le sue prossime mosse. “Lei stava parlando in siciliana e ha descritto Armando come di una persona bruttissima. Lei accetterà il numero di Diego e Marcello, ma chiuderà con entrambi. Poi ha detto che la redazione punta su di lei”, svela Ida Platano.

Marika, però, respinge l’accusa di Ida. “Tu hai problemi seri. Stavo parlando con mia madre. Stai facendo tutto questo perchè ho accettato il numero di Marcello?”, ribatte Ida. “Non ti permettere a dire che ho dei problemi“, aggiunge ancora la Platano.

Ida Platano e Tina Cipollari contro Marika a Uomini e Donne

Tina Cipollari, dopo aver ascoltato il racconto di Ida Platano, si scaglia contro Marika. “Tu sei un grande bluff. Hai messo in mezzo Armando perchè ormai è diventato il capro espiatorio”, sbotta la bionda opinionista che ribadisce di non aver mai creduto al reale interesse di Marika nei confronti del cavaliere napoletano.

“Io la coscienza pulita”, ribatte Marika che poi svela di essere ancora interessata ad Armando Incarnato e di voler continuare a conoscerlo, ma il cavaliere napoletano afferma di credere ad Ida e di non voler continuare a frequentare Marika.

