Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano a Uomini e Donne/ Maria ride, Marco…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nuovo capitolo a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri monopolizzano le puntate di Uomini e Donne. E’ quanto accaduto nel corso della puntata del 24 maggio durante la quale, Ida ha ammesso di essere pronta a riprovarci con Riccardo, ma di fronte al silenzio e all’atteggiamento vago del cavaliere pugliese, ha perso la pazienza mandandolo a quel paese. Di fronte alla reazione di Ida, Riccardo non ha nascosto il proprio stupore e, spinto da una Maria De Filippi divertita, ha raggiunto Ida per provare a chiarirsi. Rientrati in studio, di fronte alla poca voglia di Riccardo di ammettere i propri sentimenti, la conduttrice ha messo il cavaliere con le spalle al muro:

“Mi domando: sei tu che qua che insisti perché lei ti dia una risposta, volevi proprio sentirla a voce. Volevi sentirla dire ‘Riccardo ricominciamo’. Se questa cosa ti interessava tanto e oggi arriva, a questo punto perché doveva dirlo qui se poi dovevate andare al ristorante a parlare?”. Dopo un commento di Armando Incarnato, Riccardo decide di chiedere ad Ida di uscire ricevendo una risposta affermativa.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la reazione di Marco

Prima di accettare l’invito di Riccardo, Ida Platano ha deciso di chiudere la conoscenza con Marco. “Mi sono data del tempo per capire. Veramente Marco, ci ho pensato e ripensato: però io non riesco a sentire nulla. Tu mi hai fatto stare benissimo, ma non c’è quella cosa che mi porta ad andare avanti. E mi dispiace davvero, veramente Marco. Non so come…”, sono state le parole della Platano in studio.

Proprio Marco, conclusa l’esperienza a Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MondoTv, esprimendo la propria opione sul rapporto tra Riccardo ed Ida: “Si, ritorneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un’altra volta, quindi per portare avanti ancora di più la loro agonia, perché loro vivono in agonia entrambi”.

