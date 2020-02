Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lite a Uomini e donne/ “Dobbiamo venire qua per..”

“Dobbiamo venire ogni volta qui per litigare?”, con queste parole nel promo di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri chiude il succo della sua presenza nella nuova puntata del trono over accanto alla sua amata Ida Platano. A volte quando la corda si spezza non si può fare più niente per risistemarla ma, a quanto pare, i due non vogliono e non possono capirlo ancora e provano in tutti i modi a tenere insieme la loro coppia con tanto di promesse di matrimonio, di convivenza e di una vita insieme, ma sarà davvero così che andrà a finire per loro? Ida Platano e Riccardo Guarnieri entreranno sorridenti e mano nella mano in studio oggi a Uomini e donne tra gli applausi del pubblico e il sorriso di Gianni Sperti e Gemma Galgani contenti per la loro amica comune ma quando la musica si spegne e i due prendono posto al centro dello studio tutto cambia.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI LITIGANO A UOMINI E DONNE?

Ida Platano rivela che c’è qualcosa che non va tra loro e racconta un evento in particolare che, a quanto pare, farà infuriare Riccardo Guarnieri. Il cavaliere proverà a mantenere la calma facendo notare alla sua fidanzata che ogni volta che arrivano in studio qualcosa non va e viene a galla qualcosa ma, alla fine, sembra proprio che Ida confermerà la sua versione dicendo: “Ho raccontato le cose a modo mio? Non mi pare…”. Riccardo è indispettito dal suo intervento e i due finiranno nuovamente per litigare a Uomini e donne dimenticando presto il sorriso con il quale sono entrati un attimo prima. Sarà questo che poi avrà causato la presunta crisi che i due stanno vivendo in questi giorni e di cui non hanno rivelato dettagli?

