Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: scatta il bacio passionale

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo protagonisti del trono over di Uomini e donne. La coppia, dopo aver lasciato la trasmissione per vivere la storia lontano dalle telecamere, torna al centro dello studio per raccontare come procede il rapporto dopo il ritorno di fiamma. Nonostante la paura di soffrire ancora, di fronte alla dichiarazione d’amore pubblica di Riccardo, Ida ha deciso di concedere una nuova possibilità a Riccardo. I due hanno ricominciato a vedersi e sentirsi nella vita di tutti i giorni, ma stando al racconto dell’ex dama, la storia non sarebbe ancora decollata. Ida, infatti, lamenta la poco passionalità di Riccardo con il quale non ci sarebbe stato ancora un vero bacio. “Posso dire che va bene ma non bemissimo”, spiega Ida a Maria De Filippi. Riccardo, poi, entrato in studio dopo la Platano, non nasconde la propria rabbia: “non ci sto a stare in silenzio Ida, lo vuoi capire?”.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: BACIO PASSIONALE A UOMINI E DONNE DOPO IL LITIGIO

Chi si aspettava la descrizione delle notti d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è destinato a restare deluso. I due, infatti, non hanno ancora portato la storia al livello successivo. La dama, infatti, racconta di aver ricevuto solo un bacio alla stazione che, tuttavia, non può essere considerato passionale. Di fronte alle proteste di Riccardo, Ida mostra a tutti il bacio ricevuto e tutti i presenti si ritrovano d’accordo con la dama. Riccardo, così, corre ai ripari e, nello studio dove si sono conosciuti e innamorati, ha baciato in modo passionale la donna di cui è innamorato. Un bacio che scatena l’entusiasmo di tutto il parterre del trono over, felice di vedere la coppia nuovamente serena e felice. Sarà il bacio del nuovo inizio di Ida e Riccardo? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

