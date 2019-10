Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: seconda possibilità, e Armando…

L’argomento più interessante del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, riguarda gli sviluppi della relazione d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la lettera letta in puntata dal cavaliere, la dama ha mostrato stupore per poi confidare di non avere sentito niente. Inoltre, nel corso del nuovo faccia a faccia, Riccardo ha scoperto che Ida ed Armando si sarebbero continuati a sentire, provocando una reazione inconsulta. Il pugliese infatti, ha deciso di lasciare lo studio. Cosa accadrà oggi? A partire dalle 14.45, andrà in onda il nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi che prevede degli sviluppi. Ed infatti il cavaliere e la dama, hanno deciso di incontrarsi in quel di Roma, per potersi vedere e parlare lontani dalle telecamere del programma che li ha fatti incontrare. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “A Roma ci sono stati solo abbracci, né baci né altro, ma hanno di dormito insieme mano nella mano, quindi ritiene giusto uscire con lui per provare a viversi di nuovo”.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo decidono di uscire insieme

Dopo avere deciso di uscire insieme per potere ricominciare, Riccardo Guarnieri e Ida Platano non si sono potuti gustare l’emozione dell’annuncio, venendo presi di soprassalto da una nuova discussione con Armando Incarnato. Il cavaliere infatti, si è scagliato contro la dama: “Ida è arrabbiata per le parole di lui dove dichiarava che lei lo stava usando e confessa che in realtà è stato lui la volta scorsa a proporre di nascondere il bacio che c’era stato tra loro. Lui però controbatte dicendo che le ha detto solamente che come per Ursula e Sossio era stato utile per capire che si amavano ancora, lei poteva fare lo stesso usandolo per capire cosa provasse ancora per Riccardo”, si legge sul Vicolo. Naturalmente, in mezzo alla discussione è saltata fuori anche Barbara De Santi, insultando Armando con l’accusa di odiare le donne. Gianni Sperti però, si è messo dalla parte del cavaliere difendendolo dalle accuse della dama.

