Ida Platano e Roberta Di Padua, resa dei conti a Uomini e Donne/ Ultime scintille in studio, poi…

Ida Platano e Roberta Di Padua: ancora scontri a Uomini e Donne

Ultime scintille tra Ida Platano e Roberta Di Padua nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre. La nuova settimana del dating show di canale 5 inizia con le ultime frecciatine tra la tronista e la dama del trono over che, nelle scorse puntate, si sono dette di tutto. A detta di Roberta, Ida avrebbe nei suoi confronti un rancore dovuto alla storia che la dama ha avuto con Riccardo Guarnieri, ex storico della tronista.

“Tu hai un rancore che si chiama Riccardo Guarnieri. Vai avanti nella vita, io non ci posso fare nulla. Se vuoi te lo chiamo. Maria facciamolo venire. Io non vedo l’ora di vedere questa scena” le parole dette da Roberta a cui Ida ha replicato così – “Io non porto rancore per nessuno. Non ti sopporto. Di sicuro sono qua e parlo. Mi aspettavo il tuo atteggiamento. Ho visto un deja-vu. Tu sei così. Non ti piacciono i single. Ti piace infilarti nelle coppie”.

Ida Platano e Roberta Di Padua depongono le armi

Ida Platano e Roberta Di Padua, dopo le scintille, regalano un colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo le scintille e le continue frecciatine, Roberta e Ida decidono di sorprendere tutti. La tronista e la dama tra le quali non c’è mai stata molta simpatia, decidono di deporre le armi e dare il via ad una nuova fase del loro rapporto.

Sotto lo sguardo di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, infatti, le due si abbracciano siglando ufficialmente la dama. La pace resisterà anche di fronte al ritorno in studio di Alessandro Vicinanza atteso nelle prossime puntate?

