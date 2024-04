Ida Platano, il trono a Uomini e Donne rischia il ‘flop’?/ La ‘colpa’ è dei corteggiatori

Ida Platano, il trono a Uomini e Donne non ‘decolla’

Riuscire a dare seguito alle proprie ambizioni sentimentali non è facile nella quotidianità, figuriamoci se posti sotto la luce dei riflettori. Attualmente il tema sul percorso di Ida Platano a Uomini e Donne sembra incentrato proprio su tale assunto e le impressioni dei telespettatori – così come dei fan sui social – non sembrano affatto positive in relazione a quelle che saranno le battute finali.

La principale convinzione del pubblico di Uomini e Donne – come racconta anche Coming Soon – è che il trono di Ida Platano sia stato sostanzialmente un flop. La colpa di un percorso che fatica a spiccare il volo non sarebbe però da affibbiare alla dama, bensì a coloro che da mesi vivono il ruolo di corteggiatore ma che non sembrano essere stati in grado di fare breccia nel cuore della tronista.

Ida Platano, l’opinione dominante sul percorso a Uomini e Donne: le colpe dei corteggiatori

Come ricorda Coming Soon, ad inizio percorso erano numerose e fantasiose le teorie sugli ipotetici scenari e derive del trono di Ida Platano. Dal possibile ritorno di Riccardo Guarnieri al ritorno di fiamma per Alessandro Vicinanza; nulla di tutto ciò si è però realizzato rendendo forse più anonimo del previsto il suo percorso sul trono. La causa di tutto ciò sarebbe anche da rimandare alla poca incidenza dei suoi corteggiatori che, secondo molti, sarebbero più interessati alle telecamere che alla dama.

Mario e Pierpaolo sono attualmente i due corteggiatori di Ida Platano; ben lontani però dal conquistare il cuore della dama. Tante discussioni, liti e fraintendimenti; nulla di più controproducente per chi cerca la sintonia di coppia. Il recente ‘profumo-gate’ è un esempio di dinamica che sta portando il pubblico di Uomini e Donne a considerare sempre più vicino al capolinea il processo sul tronoo di Uomini e Donne.











