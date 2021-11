Ida Platano lascia Uomini e Donne/ Dopo l’addio, le prime parole sui social

Il percorso di Ida Platano nel parterre del trono over di Uomini e Donne è nuovamente finito. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, la storia con Diego Tavani non è andata a buon fine. Nonostante le buone premesse e l’iniziale intenzione di lasciare insieme il programma, Ida ha fatto un passo indietro. Nel corso dell’ultima registrazione, il cavaliere e la dama si sono ritrovati nuovamente al centro dello studio per l’ennesimo confronto. Diego ha raccontato di non aver più sentito Ida la quale non avrebbe più risposto ai suoi messaggi. Per Ida non c’era motivo per continuare a sentirsi, ma Diego non sarebbe stato dello stesso parere.

Tra i due, in studio, è scoppiata una lite infuocata nel corso della quale sono volate parole forti con Tina Cipollari che ha rivolto durissimi attacchi al cavaliere che avrebbe poi chiesto a Maria De Filippi di non mandare in onda tale momento che, dunque, il pubblico, non dovrebbe guardare. Dopo tale registrazione, Ida è tornata sui social rompendo così il silenzio.

Ida Platano, le prime parole dopo l’addio a Uomini e Donne

In un momento di sconforto durante la durissima lite con Diego Tavani, Ida Platano in un momento di sconforto ha annunciato di voler lasciare la trasmissione convinta che non troverà mai l’amore della sua vita. Dopo aver dormito un po’ per rigenerarsi, Ida è tornata sui social per rassicurare i fans che la seguono sempre con tanto affetto.

“Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore. Siete tantissimi”, dichiara la dama del Trono Over. Non si sa, tuttavia, se quello di Ida sia un addio definitivo al programma o se tornerà dopo aver smaltito la nuova delusione. I fan, nel frattempo, aspettano fiduciosi di rivederla nel parterre.

