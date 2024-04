Ida Platano, lite con Cristina Tenuta per Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Maria: “Non hai nulla meno di…”

Ida Platano e Cristina Tenuta: Mario Cusitore scatena lo scontro a Uomini e Donne

Ida Platano e Cristina Tenuta protagoniste di un’accesa discussione nello studio di Uomini e Donne per Mario Cusitore. Il corteggiatore napoletano non nasconde il proprio malcontento nei confronti della tronista a cui non riesce a dimostrare il proprio interesse. Dopo un ballo al centro dello studio, Maria De Filippi chiede a Renata del trono over il motivo per cui ha ballato con Mario: “L’ho visto triste”, risponde la dama mentre Mario sbotta e inveisce contro Ida. “Ti ricordi le cose brutte e non quelle belle. Ti ho chiesto di ballare perché voglio sentire il tuo profumo e mi dici no ma poi balli con Pierpaolo”, sbotta il corteggiatore napoletano. “Vengo sempre messo in discussione, non voglio più corteggiarti”, aggiunge ancora Mario.

Ida Platano, la reazione alla dichiarazione d'amore di Mario Cusitore/ Dopo Uomini e Donne, una foto...

Nella discussione interviene Maria De Filippi che ha commesso anche una gaffe in studio: “Non te ne accorgi, ma hai delle reazioni che sono forti per una donna. Lei, il giorno del tuo compleanno, aveva fatto un video coinvolgendo la nonna che ti faceva gli auguri. Poi la puntata è andata come è andata e il fatto che ti abbia dato la torta che inizialmente voleva dare a Tina è già tanto“, spiega la conduttrice.

Ida Platano, lite con Mario Cusitore a Uomini e donne/ Poi lui si dichiara: "Mi sono innamorato di te"

Ida Platano contro Cristina Tenuta a Uomini e Donne

Stanco di discutere, Mario Cusitore propone una tregua: “Così non andiamo da nessuna parte”. “Balliamo”, risponde Ida mentre in studio parte la musica. Dopo il ballo, però, la discussione si riaccende. “Ida, rivedendo le puntate a casa, ha avuto l’impressione che tu volessi ballare con Cristina”, svela Maria De Filippi che pii dà la parola alla Tenuta – “Anche quando mi hai detto del caffè, hai detto non posso che è diverso dal dire non voglio“, dice la dama del trono over.

“Era tornato un piccolo spiraglio di luce e Cristina che cosa fa? Dice che non poteva e non che non voleva“, commenta Tina Cipollari. “Tu appena arrivi qualcuno ti fiondi. Fai la carina con tutti, ma dai...” sbotta Ida Platano. “Chiediamoci perché Cristina va a rompere le pal*e a Mario con tutti gli uomini che ci sono? Vorrei che nessuna donna facesse a te quello che tu hai fatto ad Ida”, interviene Gianni Sperti. “Tu volevi farmi aprire gli occhi? Tu volevi fare del bene a me? Ma finiscila”, sbotta ancora Ida. “Di donne, fuori da qua, ne trova quante ne vuole. Quello che conta è come si comporta Mario”, conclude Tina Cipollari. A difendere Mario interviene Maria De Filippi: “Sarebbe stato stupido se avesse accettato di ballare con Cristina dopo le segnalazioni. E’ un uomo che sa di piacere e saprà di piacere e in questo non ci vedo nulla di male”, conclude Maria De Filippi che, poi, rivolgendosi a Ida, aggiunge – “Non hai assolutamente nulla di meno rispetto a Cristina”.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 1 aprile 2024/ Mario Cusitore si dichiara a Ida Platano!

© RIPRODUZIONE RISERVATA