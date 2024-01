Ida Platano, lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Oltre a fare la statua…”

Ida Platano contro Mario Cusitore a Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore, nel corso della puntata di Uomini e donne del 19 gennaio, ballano insieme dopo alcune incomprensioni dovute alla scelta della tronista di fare due esterne con Sergio lasciando a casa Mario il quale spiega di non sentire l’interesse di Ida che esplode e punta il dito contro il corteggiatore che dovrebbe dimostrarle il proprio interesse. Dopo averli visti ballare insieme, Gianni Sperti commenta l’atteggiamento di Mario. “Oltre a stare lì seduto e a fare la statua, ma Ida ti piace?”, chiede l’opinionista.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Ernesto parla d'amore e lei si imbarazza: poi lite con Mario

Mario conferma l’interesse ma aggiunge di non aver avuto modo di fare un gesto nei confronti di Ida. Gianni gli ricorda che si sarebbe potuto alzare e chiederle di ballare come fanno gli altri corteggiatori ma il 44enne spiega di non sapere di poter prendere tale iniziativa.

Maria De Filippi e la reazione alle affermazioni di Mario Cusitore

Di fronte alle parole di Mario Cusitore, Ida Platano esplode ed invita Mario Cusitore a dimostrarle il suo interesse appoggiata non solo da Gianni Sperti ma anche di Tina Cipollari. “Lei ti ha tenuto qui nonostante la segnalazione”, fa notare la bionda opinionista. Ida, a sua volte, ribadisce di essere andata oltre e di avergli voluto dare una nuova possibilità perché realmente interessata.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata giovedì 18 gennaio 2024/ Ida Platano, nuovi dubbi su Mario

Tina, così, lo esorta a non trovare più scuse e ad agire in puntata chiedendo di poter ballare o parlare con Ida. Di fronte all’atteggiamento titubante di Mario, Maria De Filippi chiude la questione così: “Ti do il permesso di ballare con Ida” e nello studio di Uomini e Donne parte la musica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA