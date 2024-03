Ida Platano, lite con Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne/ Poi elimina Daniele

Ida Platano tra Mario Cusitore e Pierpaolo a Uomini e Donne

Puntata particolare quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 20 marzo 32024. Ida Platano torna al centro dello studio per un confronto con Mario Cusitore e Pierpaolo. La tronista ha portato entrambi in esterna ma non ha vissuto bei momenti. Sia con Mario che con Pierpaolo non sono mancate le discussioni. Il primo lamenta le poche attenzioni che riceve da Ida che non gli darebbe la possibilità di riconquistare la sua fiducia mentre il secondo ammette di sentirsi messo in secondo piano da quando è tornato ufficialmente Mario in trasmissione.

Di fronte alle accuse dei corteggiatori per i quali nutre un forte interesse, Ida non nasconde la delusione soprattutto nei confronti di Pierpaolo reo, secondo la tronista, di aver creduto a Mario e non a lei.

Ida Platano elimina Daniele a Uomini e Donne

Non solo Mario Cusitore e Pierpaolo per Ida Platano. Tra i corteggiatori della tronista di Uomini e Donne c’è anche Daniele con cui Ida ha fatto qualche esterno ammettendo di stare bene con lui. Tuttavia, nonostante la piacevole sensazione, tra Ida e Daniele non è scattata nulla come invece è accaduto con Mario e Pierpaolo.

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 marzo 2024, Daniele, stanco di restare in panchina e di non uscire mai in esterna, chiede spiegazioni ad Ida che ammette di non essere interessata e di volerlo eliminare. Alla corte di ida, così, restano solo Mario e Pierpaolo tra i quali, probabilmente, ci sarà la scelta.











