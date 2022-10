Ida Platano, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ “Sei sempre la seconda…”

Ida Platano contro Roberta Di Padua

Lite di fuoco nella puntata di Uomini e donne del 6 ottobre tra Roberta Di Padua e Ida Platano. Quest’ultima si scaglia contro Roberta tirando fuori vecchie ruggini. Ida accusa Alessandro Vicinanza di aver speso parole importanti per lei per poi voltare immediatamente pagina. Di fronte al confronto tra Alessandro e Ida e alle lacrime di lui per la Platano, Roberta fa un passo indietro. “Non voglio più fare la seconda. Mi è già capitata e non voglio ripeterlo“, afferma Roberta.

“Tu sei sempre la seconda, fai la prezzemolina”, commenta Ida stuzzicando Roberta. “Fatti i caz*i tuoi. Stai parlando da mezz’ora”, sbotta Roberta che non vuole ripetere con Alessandro quanto accaduto in passato. “Stanno parlando di Riccardo anche se mi sembra che Roberta sia uscita con Riccardo dopo la fine della storia con Ida”, commenta Maria De Filippi. “Gli inviava messaggi”, svela Ida. “Non è vero”, ribatte Roberta che invita Oda a dimostrarlo.

Tina Cipollari contro Ida Platano

La lite tra Ida Platano e Roberta Di Padua scatena la reazione di Tina Cipollari che attacca Ida accusandola di non aver mai avuto le idee chiare nelle sue scelte sentimentali. “Stai parlando proprio tu che appena hai rivisto Riccardo hai chiuso con Alessandro dichiarando di non averlo mai dimenticato”, sbotta la bionda opinionista.

Gianni Sperti, invece, attacca Alessandro affermando di non credere al suo interesse per altre donne dopo le lacrime versate per Roberta la quale chiede alla Vicinanza di fare chiarezza nei propri sentimenti prima di decidere se continuare o meno.

