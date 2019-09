Ida Platano tra Riccardo e Armando/ Uomini e Donne, Guarnieri: “sei un pagliaccio”

Nuovo triangolo amoroso nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 25 settemre, tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato voleranno parole grosse. Tutto per Ida Platano che, nonostante sia passato del tempo dalla fine della storia d’amore con Riccardo, torna a piangere per l’ex fidanzato provocando la reazione di Armando che corre in suo soccorso scatenando la dura reazione di Riccardo. Seduto al centro dello studio accanto ad Armando e di fronte a Valentina, una nuova dama con cui ha iniziato una conoscenza, Riccardo, guardando Ida seduta nel parterre, dice: “Senza nulla togliere alle altre donne, Ida sarà comunque la storia più importante della mia vita. Ovviamente vederla così non mi fa piacere…”. “Le cose sono o bianche o nere, il grigio non c’è. Se sei per una persona diglielo”, è il consiglio che un cavaliere dà a Riccardo che, tuttavia, è ormai convinto che la storia sia chiusa.

IDA PLATANO PIANGE, RICCARDO GUARNIERI ATTACCA ARMANDO INCARNATO: “SEI UN PAGLIACCIO”

“Possiamo dire che la storia l’abbiamo chiusa definitivamente a giugno o no?”. Con questa domanda, Riccardo Guarnieri scatena una nuova reazione di Ida Platano che, ancora delusa e ferita, tira fuori tutta la propria rabbia. “Tu, ancora, non hai capito quanto è stato importante il mio amore per te quindi, in questo momento, io mi sento scomoda”, replica Ida Platano che poi aggiunge – “non ti ho mai detto restiamo amici. Da me non è mai uscita questa parola”. “Dai per favore”, supplica Guarnieri a cui la Platano replica così – “io non sarò mai una tua amica“. L’atteggiamento di Riccardo scatena la dura reazione di Armando: “Tu la vuoi come donna? Sì o no, non dare la colpa a lei”. “E’ una storia chiusa da giugno“, ammette Riccardo. “Ida non ti vuole“, chiude Incarnato prima di chiedere di poter ballare con la Platano. Un gesto che scatena la reazione istintiva di Riccardo che, dopo aver applaudito Armando e Ida, sbotta così: “sei un pagliaccio. Cerchi solo questo, metterti in mezzo e tu che l’assecondi”. Ida, poi, non regge la tensione e scappa in bagno piangendo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA