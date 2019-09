Uomini e Donne/ Anticipazioni 25 settembre: Riccardo vs Armando, Ida… (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne torna in onda oggi, meroledì 25 settembre, con una puntata elettrizzante. Dopo l’appuntamento dedicato alla dieta di Tina Cipollari e al ritorno di Anna Tedesco, al centro della puntata odierna c’è la complicata storia d’amore, ormai finita, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Riccardo sta sentendo e frequentando Valentina, una nuova dama che è uscita anche con Armando Incarnato che, al centro dello studio, chiede alla dama quali siano le sue intenzioni. Valentina ammette di voler conoscere sia lui che Riccardo il quale, non volendo divididere le attenzioni con un altro uomo, confessa di essere rimasto deluso dal suo atteggiamento. Il Guarnieri, inoltre, avendo di fronte Ida, si lascia andare ad una dichiarazione. “Senza nulla togliere alle altre donne, Ida sarà comunque la storia più importante della mia vita. Ovviamente vederla così non mi fa piacere…”, dichiara Riccardo dando il via ad un momento imperdibile per il pubblico del dating show di canale 5.

UOMINI E DONNE TRONO OVER, ANTICIPAZIONI 25 SETTEMBRE: IDA PLATANO PIANGE PER RICCARDO GUARNIERI

Le parole di Riccardo Guarnieri non lasciano indifferente Ida Platano che non nasconde l’emozione e la tensione. Di fronte agli occhi lucidi della dama del trono over, Armando Incarnato invita Riccardo ad essere più chiaro. Attraverso un giro di parole, Riccardo fa intuire ad Ida che, per loro, non c’è più futuro e che la storia è ormai finita. Armando, di fronte ad una Ida delusa, decide d’invitarla a ballare scatenando la reazione di Riccardo. Tra i due cavalieri la tensione sale e la Platano dopo essere scoppiata a piangere, lascia lo studio rifugiandosi dietro le quinte dove viene raggiunta proprio da Armando. In bagno, Ida appare in difficoltà: Armando cerca di aiutarla mentre Riccardo, in studio, si giustifica ammettendo di non sapere cosa fare: “qualsiasi cosa io faccia è sbagliata...”, conclude.

