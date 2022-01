Ida Platano, Uomini e donne/ Dopo il no ad Andrea, nuovi pretendenti per lei?

Ida Platano, come l’amica Gemma Galgani, non perde le speranze di trovare il vero amore. Dopo la fine della storia con Diego Tavani, Ida ha deciso di rimettersi in gioco continuando a cercare l’amore in tv. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Ida aveva accettato di uscire con Andrea, un giovane e aitante cavaliere che aveva colpito fisicamente la Platano. Tuttavia, uscendo insieme, la dama ha ammesso di non essersi sentita coinvolta preferendo chiudere subito la frequentazione per non illudere nessuno.

Uomini e Donne, Ida Platano sbotta "La mia pazienza ha un limite"/ "Adesso Basta"

Chiuso il capitolo Andrea, Ida Platano non si perde d’animo e si prepara a conoscere nuovi cavalieri. Nel parterre maschile del trono over ci sono diversi volti nuovi tra i quali Ida potrebbe trovare il principe azzurro che sta aspettando dopo le delusioni vissute nello studio del dating show di canale 5.

Ida Platano a caccia dell’amore

Prima Riccardo Guarnieri e poi Diego Tavani hanno lasciato una ferita nel cuore di Ida Platano che si è sempre rialzata grazie all’amore del figlio Samuele e delle persone che tifano per lei e che si augurano di vederla nuovamente serena e felice accato ad un uomo. Andrea sembrava quello giusto, ma così non stato.

Ida, tuttavia, non perde le speranze e, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbe arrivare una piacevole sorprese per lei. Arriveranno nuovi pretendenti pronti a conquistare la sua fiducia? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata non essendoci anticipazioni ufficiali.

