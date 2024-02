Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Pierpaolo e lite in studio con Mario: “Perché mi hai fatto restare?”

Ida Platano, scontro con Mario Cusitore

La puntata di Uomini e Donne del 29 febbraio 2024 si apre con Ida Platano. Maria De Filippi spiega che la tronista ha deciso di vedere Pierpaolo lasciando a casa Mario Cusitore. Quest’ultimo, tornato in trasmissione da una sola puntata, non nasconde la propria delusione. “Perché mi hai fatto restare se non mi porti fuori? Come pretendi di conoscermi?“, chiede un Mario molto infastidito. “Ma cosa ti aspettavi? Che ti portassi subito fuori dopo il tuo ritorno? Avevo voglia di vedere Pierpaolo e così ho fatto”, replica una stizzita Ida.

Mario, però, non accetta la spiegazione. “Credo che ormai qualcosa si sia rotto e non c’è modo per aggiustare tutto e poi io non faccio dinamiche con le altre dame come qualcun altro”, dice ancora il 44enne napoletano facendo riferimento a Pierpaolo che, nella scorsa puntata ha ballato con la dama Maura.

Ida Platano e l’esterna con Pierpaolo

Maria De Filippi, così, manda in onda l’esterna con Pierpaolo il quale spiega di aver ballato con Maura solo come reazione alla sua scelta di dare una nuova possibilità a Mario. “Ti hanno mai dedicato una canzone dal vivo?”, chiede poi Pierpaolo che, al pianoforte, le dedica una canzone.

In studio, il corteggiatore spiega di essere molto interessato ad Ida la quale aggiunge che, in esterna, sono stati molto vicini. Ida, così, balla con Pierpaolo ma alla fine della musica, quando Maria De Filippi le chiede se abbia voglia di ballare con qualcun altro, sceglie di farlo proprio con Mario Cusitore.

